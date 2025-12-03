El carismático influencer cubano Pollito Tropical está viviendo un momento muy especial después de su paso por el reality La Casa de Alofoke 2. Tras finalizar el programa, fue invitado al show Jessica en Punto, en República Dominicana, donde habló con total sinceridad sobre su experiencia en el concurso y sobre el sueño más bonito que comparte con su esposo, Mario Bouza: convertirse en papás.

Fiel a su estilo espontáneo y alegre, Pollito recordó que entró al reality decidido a ganar. “Yo entré para ganar, yo quería ganar. Me veía con el Ferrari en la puerta de mi casa”, contó, dejando claro que su meta no era solo ganar popularidad, sino también llevarse el premio. Sin embargo, no todo fue fácil: en un momento tuvo que abandonar el programa por motivos de salud mental, aunque regresó poco después con renovadas energías.

Detrás de esa vitalidad que tanto lo caracteriza había una razón muy especial para luchar por el triunfo. “Si yo ganaba, era para hacer los trámites para tener un bebé, porque es muy caro. Gracias a Dios tuve la oportunidad de estar en este reality y me contactó una clínica que hace ese trabajo. Estamos hablando para ver si, Dios quiere, el año que viene puedo ser papá”, confesó emocionado, dejando ver el lado más sensible y humano de su historia.

Pollito y Mario llevan varios años construyendo una relación sólida y llena de amor. Sus seguidores han sido testigos de su complicidad, del apoyo mutuo en los buenos y malos momentos, y ahora los acompañan en este nuevo capítulo que promete ser el más importante de sus vidas.

Durante la entrevista, el influencer también respondió con serenidad a quienes critican que dos personas del mismo sexo deseen tener hijos. “Una pareja heterosexual tiene un muchacho y no lo quiere, lo pone en adopción, y entonces nosotros rescatamos a esa criatura para darle una casa, amor y cariño. ¿Por qué no puedo tener un niño? ¿Porque lo dice la sociedad?”, reflexionó con calma y madurez, dejando claro que su deseo de ser padre nace del amor, no de la polémica.

Con su mezcla única de humor, sensibilidad y autenticidad, Pollito Tropical sigue demostrando que detrás del personaje divertido hay un ser humano lleno de sueños. Y esta vez, más que nunca, está decidido a cumplir el más grande de todos: formar una familia junto al amor de su vida.