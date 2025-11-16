Pollito Tropical abandona la Casa de Alofoke

El influencer cubano Randy Álvarez, conocido como Pollito Tropical, anunció su salida inesperada del popular reality dominicano "La Casa de Alofoke", menos de un mes después de haberse incorporado como uno de los participantes más esperados de esta segunda temporada.

Su decisión -que él mismo describe como "una de las más difíciles" de su vida- fue revelada en un mensaje difundido en Facebook, donde explicó que se retira por motivos de salud mental.

"Estuve en la casa de Alofoke, viví cosas increíbles y sentí el cariño de una familia que jamás imaginé. Pero hoy, por mi salud mental decidí dar un paso atrás y abandonar la competencia", detalló.

El yotuber también agradeció a su comunidad de "corazones amarillos" por los votos, los mensajes y el apoyo constante desde que entró al programa.

"Este no es un adiós, es un respiro necesario. La salud mental es primero, siempre", concluyó.

Captura de Facebook / Pollito Tropical

Lo más leído hoy:

En Instagram compartió un video recopilatorio de su breve paso por el reality, donde reflexionó sobre lo vivido.

"A veces uno no se da cuenta de lo fuerte que ha sido hasta que mira atrás… Me llevo momentos que jamás voy a olvidar, risas que todavía me suenan en el alma y abrazos que me sostuvieron cuando mi corazón ya estaba cansado", dijo.

Por último, aseguró que se retira más consciente y más humano.

"Hoy cierro este capítulo con gratitud, con lágrimas y con una paz que necesitaba encontrar", recalcó.

Un participante que llegó a República Dominicana con grandes expectativas

A finales de octubre, Pollito Tropical arribó a República Dominicana para sumarse a "La Casa de Alofoke", producción de Alofoke Media Group y uno de los realities más vistos del entretenimiento digital latino.

Con casi un millón de suscriptores en YouTube y más de 1,7 millones de seguidores en Instagram, su entrada generó furor entre los fanáticos.

A su llegada al aeropuerto, el youtuber derrochó energía y humor, declarando que venía dispuesto a darlo todo.

Posteriormente, su entrada oficial a la casa se volvió viral: descendió del vehículo bailando, moviéndose "hasta el suelo" y desbordando carisma.

"Hasta para entrar hay niveles", escribió junto al video que acumuló miles de comentarios y reproducciones.

El programa reúne a 20 participantes de más de cinco países, conviviendo durante 37 días en un formato cargado de drama, humor y competencia estratégica, transmitido completamente por YouTube y seguido a través de redes sociales por miles de espectadores.

Un inicio turbulento dentro del reality

A pesar del entusiasmo con el que comenzó su participación, Pollito vivió un momento tenso apenas dos días después de entrar a la casa.

Durante una conversación aparentemente informal, comentó que la ganadora de la temporada anterior, la influencer Darileidy Concepción -conocida como Crusita- había triunfado "por hacerse la víctima".

La frase fue suficiente para que Santiago Matías (Alofoke), productor y figura central del reality, reaccionara de inmediato. Las cámaras captaron la discusión, que rápidamente se viralizó acumulando más de millón y medio de reproducciones.

"¿Qué tú quieres que yo haga, que me faje con la gente? Yo vine aquí a dar mi esencia", respondió Pollito, visiblemente incómodo ante el cuestionamiento.

Alofoke, por su parte, lo acusó de querer usar la misma estrategia que supuestamente habría usado Crusita. El influencer cubano lo negó con firmeza.

Ese fue uno de los momentos más comentados del reality y un punto de alto estrés para el creador de contenido, cuyos fans llenaron las redes sociales con mensajes de apoyo.

Una trayectoria marcada por autenticidad y carisma

Nacido el 3 de marzo de 1993 en La Habana y emigrado a Estados Unidos junto a su familia a los 10 años, Pollito Tropical lleva casi una década construyendo una sólida carrera digital.

Sus contenidos -que mezclan humor, moda, maquillaje, celebridades y tendencias- lo han convertido en una figura reconocida en la comunidad latina en redes sociales.

La participación en "La Casa de Alofoke" era vista como una nueva etapa en su crecimiento artístico y mediático. Sin embargo, el youtuber priorizó su bienestar personal sobre la presión del espectáculo.

Un adiós temporal que deja huella

La salida de Pollito Tropical ha generado miles de reacciones.

Sus seguidores lamentan su retiro, pero celebran que haya escogido proteger su estabilidad emocional. Para muchos, su sinceridad y vulnerabilidad refuerzan la conexión que ha construido con su audiencia desde hace años.

Pollito, por su parte, asegura que este solo es un descanso necesario y promete volver a compartir contenido con la fuerza y autenticidad que lo han convertido en un favorito del público latino.