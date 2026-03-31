"Que camine y experimente": Cubana responde a Pablo Iglesias y describe la crítica realidad en la isla

Una joven cubana, conocida como @gelylaflaki, criticó en TikTok las declaraciones de Pablo Iglesias sobre Cuba y cuestionó que se valore la situación del país desde entornos privilegiados.

El video parte de un comentario que le dejaron en su publicación, en el que un usuario aludía a las palabras del político español sobre la situación en la isla tras su visita a La Habana, donde afirmó que “es ciertamente difícil, pero tampoco como se está presentando desde fuera”.

En su intervención, la joven contrapone esa visión con la realidad cotidiana de los cubanos. “Cuba está buena para mí también si yo tuviese esa suerte, si tú puedes viajar para acá, para ir a hoteles, a los mejores hoteles, cinco estrellas, de lujo, claro, mi vida, que tú ves Cuba buena”, afirma.

A lo largo del video menciona problemas que afectan a la población en distintas zonas del país. “Estoy segura de que no pasó ni por Matanzas donde quitan la corriente y nada más que la dejan dos horas por día”, señala. También hace referencia a la acumulación de basura en La Habana, la escasez de alimentos y la situación en los hospitales: “no hay ni siquiera una duralgina para inyectarte si tienes dolor”.

La creadora insiste en que la percepción cambia fuera de los circuitos turísticos y concluye con un llamado directo: “Que camine, que camine, que camine y pase por todos estos lugares que acabo de decir, después que pase y que experimente, entonces después que deje un comentario a ver si Cuba está buena o está mala”.

El video ha generado numerosas reacciones, en su mayoría de apoyo. Entre los comentarios, varios usuarios coincidieron en que es fácil opinar desde fuera y que “lo duro es estar ahí”. Otros señalaron que incluso desde hoteles se perciben las dificultades del país.

Las declaraciones de Iglesias se produjeron durante su visita a Cuba, donde sostuvo encuentros con autoridades del Partido Comunista, en un contexto que ha provocado reacciones de cubanos dentro y fuera de la isla. Entre ellas, la periodista Luz Escobar afirmó en la televisión española que el político “no va a reconocer la Cuba real” y lo acusó de actuar como “propaganda del régimen castrista”.

En paralelo, otras voces también han cuestionado esas declaraciones. La periodista Náyare Menoyo lo retó públicamente a vivir en Cuba sin privilegios: “solo te pido que no lleves euros, ni lleves comida, que vivas con lo que ellos te van a dar allí”.

Las críticas se producen en un contexto marcado por apagones, escasez de alimentos, falta de medicamentos y deterioro de servicios básicos en Cuba, una situación que ha sido reflejada también en reacciones de ciudadanos que cuestionan estas posturas.