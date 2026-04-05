Triciclos eléctricos en Cuba, una alternativa a la crisis de gasolina... para quien pueda pagarlos

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Los triciclos eléctricos se han convertido en el principal medio de transporte en La Habana ante el colapso del sistema de ómnibus y la escasez total de combustible que sufre Cuba, pero sus precios resultan prohibitivos para la mayoría de la población.

La usuaria Liset de la Caridad lo resume con claridad: "Estos triciclos resuelven bastante la situación. Lo único malo es que cuando llega una hora determinada empiezan a subir los precios y yo que me muevo lejos del centro de La Habana, pago casi 1,000 pesos diarios", equivalente a unos dos dólares, según relató a EFE.

El dato es demoledor, teniendo en cuenta que el salario mínimo mensual en Cuba es de apenas 2,100 pesos cubanos (unos 17,5 dólares), el salario medio no supera los 6,506 pesos (54,2 dólares) y las pensiones mínimas se sitúan en 3,056 pesos (25,4 dólares).

Pagar 1,000 pesos en un solo día de transporte equivale a casi la mitad del salario mínimo mensual.

Ante la escasez de combustible, con calles y carreteras casi desiertas, cada vez más cubanos deben recurrir obligatoriamente a triciclos, motos y bicicletas eléctricas para trasladarse por la ciudad.

Los triciclos eléctricos se han vuelto un negocio. Yamiselis Alfonso, conductora de uno de estos vehículos, trabaja 12 horas diarias en la ruta que va "desde el Parque de la Fraternidad hasta Toyo", casi 10 kilómetros de trayecto, con capacidad para seis pasajeros. Alberto Duani, exalbañil, se reconvirtió en chofer porque "trabajo ya no hay mucho" en la construcción.

Adquirir un triciclo eléctrico tampoco está al alcance de cualquiera: en el mercado informal se venden hasta por 3.800 dólares, muy por encima de los precios oficiales de entre 1,300 y 2,550 dólares que anunció la tienda online internacional Casalinda Shop en enero.

El régimen reconoció la magnitud del desastre. El propio Díaz-Canel admitió en conferencia de prensa el 13 de marzo que a Cuba no había llegado "ni una gota de combustible" desde enero. A inicios de febrero ya había anunciado un plan de "desabastecimiento agudo de combustible" ante las presiones de Estados Unidos.

El resultado fue el colapso casi total del transporte estatal: las salidas de ómnibus interprovinciales se redujeron a una cuarta parte de su frecuencia habitual y el transporte local fue prácticamente anulado. En provincias como Ciego de Ávila solo operaban dos de 135 rutas de autobuses en marzo.

La situación llegó a un extremo que ilustra la profundidad de la crisis: el ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez, anunció el 18 de marzo que incluso los pacientes de hemodiálisis deben trasladarse en taxis o triciclos eléctricos, pagando de su bolsillo un servicio que antes era garantizado por el Estado.