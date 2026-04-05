Crisis de agua y electricidad deja a una zona de Ciego de Ávila 36 días sin poder almacenar el líquido

El grupo de vecinos afectados no han recibido servicio de pipas y son ignorados por las autoridades

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Una vecina del municipio de Ciego de Ávila denunció que su cuadra acumula 36 días sin poder almacenar agua, atrapada en un doble colapso, pues cuando llega el ciclo de suministro, los prolongados apagones impiden llenar cisternas y depósitos.

La denuncia fue publicada en la sección Cartas Abiertas del periódico oficial Invasor, en una misiva firmada por Martha Méndez Mellor, residente de la calle Independencia No. 24B, entre Marcial Gómez y Abraham Delgado, en el Circuito 1 de Centro Ciudad.

Según Méndez, el ciclo de agua llega cada 17 días, pero la baja presión en la red y los cortes eléctricos hacen imposible aprovechar el líquido cuando este aparece.

El episodio más reciente ilustra la magnitud del problema. Al respecto relató que el sábado 28 de marzo, "nos dieron un día más en el ciclo de agua, pero fue catastrófico con la electricidad, estuvimos 22 horas sin corriente y cuando llegó a las 2:00 am, habían quitado el agua desde las 8:30 de la noche".

Antes de ese ciclo de 17 días, el barrio ya había sufrido otro de 19 días sin agua, lo que eleva el acumulado a 36 días sin poder llenar un solo depósito.

La vecina describió la composición de su zona de residencia para subrayar la gravedad humanitaria de la situación, e insistió en que allí "viven personas incapacitadas, ancianos encamados, embarazadas, niños pequeños y pacientes con cáncer y, al igual que el resto de la población, necesitamos agua".

Méndez relató que acudió a funcionarios del Poder Popular Municipal y Provincial para pedir la revisión de la válvula de suministro y al menos tres horas continuas de electricidad que permitieran llenar los depósitos, "pero la respuesta fue nula".

Tampoco recibieron el servicio de pipas que, según la vecina, suele activarse en situaciones de emergencia. "Tenemos conocimiento de que cuando suceden situaciones como esta, se facilita la entrega de agua mediante pipas a la población, pero ni eso hemos recibido", lamentó.

La crisis se enmarca en un colapso estructural que golpea a la provincia desde hace años. Ciego de Ávila se mantuvo en condición de máximo apagable desde el 16 de marzo, con cortes que superaron las 30 horas diarias.

El presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos reconoció que el 87% de la población abastecida por el sistema hídrico depende del maltrecho Sistema Eléctrico Nacional para el bombeo, y que de 480 estaciones fundamentales, solo 135 están en circuitos protegidos.

La crisis hídrica en la provincia es un tema de larga data, pues en mayo de 2025 la ciudad recibía apenas 280 litros por segundo cuando necesita 600, y dos bombas que podrían duplicar el suministro permanecían varadas en un taller en Mayabeque por falta de alambre de importación.

Méndez cerró su carta con un llamado directo a las autoridades. "Cuando hay un pueblo que vive entre tantas dificultades, como las que enfrentamos en la actualidad, hay que atender con mayor eficiencia los problemas, buscar soluciones, alternativas, paliativos, supervisar el trabajo de quienes —de forma directa— prestan servicios vitales a esa misma población", resumió.