Cuba anuncia indulto masivo pero no libera a ningún opositor, según organizaciones de derechos humanos

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El régimen cubano anunció el 2 de abril el indulto de 2,010 presos bajo el calificativo de gesto "humanitario y soberano", pero organizaciones de derechos humanos confirmaron que ningún preso político fue incluido entre los excarcelados, enfatizó el diario El Mundo.

Prisoners Defenders, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) y Cubalex revisaron las primeras excarcelaciones verificadas —41 en Toledo 2 (Marianao), siete en Remedios, seis en El Típico (Las Tunas) y cuatro en Boniato (Santiago de Cuba)— y concluyeron que todos correspondían a reos comunes, según El País.

La clave está en la letra pequeña del decreto: el indulto excluye explícitamente a quienes cometieron "delitos contra la autoridad", categoría que el régimen utiliza de forma sistemática para encarcelar a manifestantes, opositores y críticos.

Prisoners Defenders documentaba 1,214 presos políticos en Cuba a finales de febrero. Ninguno de ellos se benefició del anuncio.

Javier Larrondo, presidente de la organización, explicó a El Mundo la lógica detrás del anuncio: "Lo hicieron para distraer, meter presión a Washington sobre la vía diplomática, mostrar una aparente debilidad que no tienen o generar empatía por una solución diplomática. Y, sobre todo, para seguir engañando. Ellos necesitan tiempo hasta que las elecciones estadounidenses de noviembre se acerquen, esperando además que las dificultades en Irán interrumpan la agenda cubana de Trump. Esas son sus tablas de salvación para seguir en el poder".

La activista Anamely Ramos fue más directa: "Estamos ante un espectáculo propagandístico. En la cárcel de máxima seguridad de Guanajay, el artista y preso político Luis Manuel Otero Alcántara entra hoy en su sexto día de huelga de hambre, exigiendo su libertad y por la libertad de todos y de Cuba. Y no es el único. En Morón hay al menos cuatro menores de edad detenidos por las protestas ocurridas el 13 de marzo".

En el caso de Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro, inició una huelga de hambre total el 30 de marzo en protesta por amenazas de muerte recibidas de oficiales del Departamento 21 de la Seguridad del Estado.

Fue detenido el 11 de julio de 2021 y condenado a cinco años; su condena vence en julio de 2026 y teme que le sea extendida.

Entre los casos más resonantes figura el de Jonathan Muir Burgos, de 16 años, detenido en Morón tras participar en las protestas del 13 de marzo contra los apagones.

Cuba Decide, encabezada por Rosa María Payá, denunció que el menor fue trasladado de forma irregular desde el Departamento Técnico de Investigaciones hasta la prisión de Canaleta, pese a su edad.

El senador estadounidense Rick Scott fue contundente al valorar el indulto: "Ni un SOLO preso político ha sido liberado".