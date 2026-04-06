Israel elimina al jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria en Irán

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Israel mató este lunes al general de brigada Majid Khademi, jefe de la Organización de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, en un ataque aéreo sobre Teherán, confirmado por el propio cuerpo de élite iraní.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, anunció la eliminación antes de que Teherán la reconociera oficialmente, describiendo a Khademi como "uno de los tres altos mandos de la organización".

La Guardia Revolucionaria difundió un comunicado a través de la agencia Tasnim en el que señaló que "el destacado y respetado jefe de la Organización de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria ha alcanzado el elevado honor del martirio".

Acorde a la agencia EFE, los medios iraníes calificaron el ataque como un "ataque terrorista perpetrado por el enemigo estadounidense-sionista".

Khademi había sido nombrado en el cargo en junio de 2025, tras la muerte de su predecesor Mohammad Kazemi, asesinado junto a su adjunto Hassan Mohaqeq en un ataque israelí contra su cuartel en Teherán. Pasó décadas en roles de inteligencia y contrainteligencia dentro del aparato de seguridad iraní antes de asumir la jefatura.

Su eliminación se suma a una extensa lista de altos cargos del régimen iraní abatidos desde el inicio de la guerra abierta entre Irán, Israel y Estados Unidos, el 28 de febrero de 2026, con los ataques coordinados que golpearon más de 1,000 objetivos iraníes, incluidas instalaciones nucleares.

En los primeros días del conflicto cayeron el propio líder supremo Alí Jamenei, el ministro de Defensa Aziz Nasirzadeh, el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, general Mohammad Pakpur, y el jefe de Estado Mayor de las fuerzas armadas, general Abdorrahim Musaví.

En semanas posteriores fueron eliminados el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani; el ministro de Inteligencia Esmail Khatib; el jefe de los Basij, Gholamreza Soleimani; y el portavoz de la Guardia Revolucionaria, Ali Mohamad Naini.

Esta campaña de decapitación sistemática del régimen tiene como antecedente más cercano el asesinato del general Qasem Soleimani, comandante de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria, eliminado el 3 de enero de 2020 por un dron estadounidense en el aeropuerto de Bagdad por orden del entonces presidente Donald Trump.

La muerte de Khademi se produce en un momento de máxima tensión: Trump amenazó el domingo con desatar "el infierno" sobre Irán el martes 8 de abril si el régimen no reabre el Estrecho de Ormuz, cerrado desde el 4 de marzo de 2026, y fijó como plazo las 8 PM hora del Este de ese día.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, rechazó las amenazas calificándolas de "imprudentes" y advirtió que "con crímenes de guerra no ganarán nada" y que "la única solución real es respetar los derechos del pueblo iraní y poner fin a este peligroso juego".