¿Qué anunciará Trump el martes? Todo apunta a Irán y el Estrecho de Ormuz

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Donald Trump publicó este domingo en X un mensaje críptico que generó enorme expectativa: "Martes, 8:00 P.M. Hora del Este", sin ninguna explicación adicional.

El contexto apunta casi con certeza a Irán. este mismo domingo, Trump publicó en Truth Social una amenaza explícita: "El martes será el Día de las Plantas de Energía y el Día de los Puentes, todo en uno, en Irán. ¡No habrá nada igual! Abran el maldito Estrecho, locos de remate, o vivirán en el infierno. ¡Solo esperen!"

Trump fijó como plazo límite el lunes 6 de abril a las 9 p.m. hora del Este para que Irán reabra el Estrecho de Ormuz, bajo amenaza de ataques a plantas eléctricas y puentes.

El ultimátum se enmarca en la Operación Furia Épica, la ofensiva militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán iniciada el 28 de febrero de 2026, que ha destruido el 90% de los misiles iraníes y el 95% de sus drones, y ha eliminado a 49 altos funcionarios militares, incluido el líder supremo Alí Jamenei.

Irán respondió a la ofensiva cerrando el Estrecho de Ormuz el 4 de marzo mediante minas, drones y misiles, bloqueando el paso del 20% del petróleo y gas natural licuado mundial, varado unos 2,000 barcos con 20,000 marineros y disparando el precio del crudo por encima de los 115 dólares por barril.

Este domingo, Trump también confirmó un ataque masivo sobre Teherán, publicando en Truth Social un video nocturno con explosiones y afirmando que "muchos de los líderes militares de Irán han sido eliminados".

El presidente también anunció el rescate de dos pilotos estadounidenses cuyo avión F-15E fue derribado sobre territorio iraní el 4 de abril, y convocó una conferencia de prensa en el Despacho Oval para el lunes.

Pese al tono beligerante, Trump declaró en una entrevista con Fox News que ve una "buena posibilidad" de acuerdo con Irán antes del lunes, señalando que Teherán negocia actualmente. También advirtió: "Si no hacen un acuerdo rápido, estoy considerando destruirlo todo y tomar el control del petróleo".

El anuncio del martes podría ser un discurso a la nación con el resultado del ultimátum, ya sea para informar que Irán cedió o para confirmar los ataques prometidos a infraestructura crítica iraní.

Cuba también aparece como tema latente en la agenda de Trump. El presidente ha repetido frases como "Cuba es lo próximo" y el secretario de Estado Marco Rubio anticipó "noticias pronto" sobre la isla en una entrevista con Fox News el 1 de abril, aunque el foco inmediato de la administración está claramente en el conflicto con Irán.

El 1 de abril, Trump ya se había dirigido a la nación sobre la guerra con Irán, estimando que las operaciones concluirían en dos o tres semanas, lo que situaría el desenlace precisamente en los días que se avecinan.