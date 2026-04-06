Basura y apagones: Arde otro vertedero en Centro Habana ante el colapso de servicios

Un basurero en llamas iluminó la oscuridad de Centro Habana en medio de un apagón, en una escena que vecinos describen como cada vez más común en la capital cubana.
El incendio ocurrió en la calle Maloja, esquina Lealtad, donde una intensa columna de fuego rompió la penumbra de la noche y llenó el aire de humo. Las imágenes, compartidas en redes sociales por la periodista independiente Camila Acosta, muestran a varias personas observando desde la distancia.
“AHORA MISMO: Incendian basurero en calle Maloja, esquina Lealtad”, escribió Acosta junto al video del momento.
Hasta el momento no se han reportado las causas de este incendio, pero el incidente vuelve a evidenciar una problemática que se repite en distintos puntos de La Habana: la acumulación de basura y su quema como alternativa ante la falta de recogida.
Hace apenas unos días, otro incendio en Centro Habana, en la intersección de Águila y Monte, se originó también por la quema de desechos. En ese caso, las llamas se extendieron hasta una tienda antigua cerrada, obligando la intervención de bomberos para controlar el fuego.
En barrios densamente poblados y con edificaciones envejecidas, estos incendios representan un riesgo constante. La escena en Maloja, con el fuego sustituyendo al alumbrado en medio del apagón, refleja no solo la precariedad de los servicios básicos, sino la vulnerabilidad cotidiana de quienes viven rodeados de basura acumulada y sin soluciones a la vista.
Preguntas Frecuentes sobre Incendios y Crisis de Basura en La Habana
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué se queman basureros en La Habana?
La quema de basureros en La Habana se debe principalmente a la acumulación de basura y la falta de un servicio regular de recogida de desechos. Ante la ausencia de soluciones por parte de las autoridades, los residentes recurren a quemar los desechos como una medida desesperada para reducir la acumulación y la insalubridad en sus comunidades.
¿Cuáles son los riesgos de los incendios de basura en la ciudad?
Los incendios de basura representan un riesgo elevado para las edificaciones cercanas, muchas de las cuales están deterioradas por falta de mantenimiento. Además, el humo y las sustancias tóxicas liberadas durante la quema pueden causar graves problemas de salud respiratoria en los residentes, especialmente en niños y ancianos.
¿Qué relación tiene la crisis de basura con los apagones en La Habana?
La crisis de basura está intensificada por los apagones frecuentes y prolongados en La Habana. La falta de electricidad no solo dificulta la recolección de basura, sino que también exacerba la frustración y el descontento ciudadano, llevando a que las quemas de basura se conviertan en una forma de protesta ante la inacción gubernamental.
¿Qué impactos tiene la falta de recolección de basura en la salud pública?
La falta de recolección de basura impacta negativamente en la salud pública al aumentar la proliferación de plagas, malos olores y focos de infección. La acumulación de desechos en las calles favorece la presencia de roedores e insectos, y el humo tóxico de las quemas puede agravar problemas respiratorios y otras afecciones de salud en la población.
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.