Basura y apagones: Arde otro vertedero en Centro Habana ante el colapso de servicios

Un basurero en llamas iluminó la oscuridad de Centro Habana en medio de un apagón, en una escena que vecinos describen como cada vez más común en la capital cubana.

El incendio ocurrió en la calle Maloja, esquina Lealtad, donde una intensa columna de fuego rompió la penumbra de la noche y llenó el aire de humo. Las imágenes, compartidas en redes sociales por la periodista independiente Camila Acosta, muestran a varias personas observando desde la distancia.

“AHORA MISMO: Incendian basurero en calle Maloja, esquina Lealtad”, escribió Acosta junto al video del momento.

Hasta el momento no se han reportado las causas de este incendio, pero el incidente vuelve a evidenciar una problemática que se repite en distintos puntos de La Habana: la acumulación de basura y su quema como alternativa ante la falta de recogida.

Hace apenas unos días, otro incendio en Centro Habana, en la intersección de Águila y Monte, se originó también por la quema de desechos. En ese caso, las llamas se extendieron hasta una tienda antigua cerrada, obligando la intervención de bomberos para controlar el fuego.

En barrios densamente poblados y con edificaciones envejecidas, estos incendios representan un riesgo constante. La escena en Maloja, con el fuego sustituyendo al alumbrado en medio del apagón, refleja no solo la precariedad de los servicios básicos, sino la vulnerabilidad cotidiana de quienes viven rodeados de basura acumulada y sin soluciones a la vista.