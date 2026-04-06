Se disparan los apagones en Cuba tras salida de la Guiteras por nueva avería

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Cuba afronta este lunes una jornada de apagones que promete ser de las más severas del año, luego de que la central termoeléctrica (CTE) Antonio Guiteras saliera del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) a las 3:00 am por una ponchadura en la caldera, agravando una crisis que ya mantenía al país sin luz durante casi todo el día.

A las 6:00 am, la disponibilidad del SEN era de apenas 1,100 MW frente a una demanda de 2,340 MW, con 1,265 MW ya afectados. La estimación de afectación para el mediodía es del 1,400, según el parte la Unión Eléctrica (UNE).

El pronóstico para el horario pico nocturno es alarmante: la UNE proyecta una disponibilidad de solo 1,205 MW frente a una demanda máxima de 3,020 MW, lo que arroja un déficit de 1,815 MW y una afectación de 1,845 MW.

Las únicas entradas previstas para compensar el déficit son la unidad 6 de la CTE Nuevitas con 85 MW y la unidad 5 de Energas Jaruco con 20 MW, cifras insuficientes para reemplazar la capacidad perdida con la salida de la Guiteras.

Además de la Guiteras, se encuentran en avería tres unidades de las CTE Felton, Antonio Maceo y Diez de Octubre, mientras que cinco bloques de las CTE Mariel, Renté y Nuevitas están en mantenimiento.

Las limitaciones en la generación térmica suman 266 MW adicionales fuera de servicio.

El domingo, que coincidió con el Día de Pascua, el servicio se afectó durante las 24 horas y la máxima afectación por déficit de capacidad de generación fue de 1,740 MW a las 8:30 pm, según la UNE.

En La Habana, la situación fue igualmente crítica.

La Empresa Eléctrica informó que el domingo se interrumpió el servicio eléctrico 14 horas y 42 minutos, con una máxima afectación de 273 MW a las 8:30 pm y que "no fue posible restablecer el servicio por déficit".

Al cierre del parte habanero, los seis bloques y 38 MW de emergencia, equivalentes a 261 MW en total, permanecían sin servicio con pronóstico de restablecimiento en la mañana del lunes, un escenario que la nueva avería de la Guiteras hace prácticamente inviable.

La planta matancera, inaugurada en 1988 con una capacidad nominal de 250 MW, representa entre el 20 % y el 25 % de la generación térmica del país y acumula un historial de fallos que se ha acelerado dramáticamente en 2026.

Esta es al menos su quinta salida del año, tras averías el 2 de febrero, el 9 de febrero, el 4 de marzo y el 16 de marzo, cuando una fuga en su caldera desencadenó el colapso total del SEN durante 29 horas y 29 minutos.

Las causas son estructurales: más de 36 años de operación, envejecimiento severo, mantenimiento inadecuado y escasez crónica de repuestos, problemas que el régimen cubano no ha resuelto en décadas de desinversión en el sector energético.