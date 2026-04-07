Se desploma el valor de una divisa en la venta informal en Cuba

Calle en La Habana y billetes de dólares y euros (Imagen de referencia)

El mercado informal de divisas en Cuba arranca este martes con un desplome del euro, que retrocede tres pesos en relación con el récord que alcanzó el lunes.

A primera hora de este 7 de abril, la moneda europea cae a los 585 CUP.

El dólar, por su parte, se mantiene estable en 520 CUP. La moneda estadounidense se mantiene sin cambios por tercer día consecutivo, consolidando el nivel alcanzado tras romper la barrera de los 515 CUP la semana pasada.En el caso de la inquieta Moneda Libremente Convertible (MLC), hoy no varía y retiene los 395 CUP en que también se vendió ayer.

Tasa de cambio hoy 7/04/2026 - 8:25 a.m. en Cuba:

Tasa de cambio del dólar USD a CUP según elTOQUE: 520 CUP.

Evolución de la tasa de cambio

Tasa de cambio del euro EUR a CUP según elTOQUE: 585 CUP.

Tasa de cambio del MLC a CUP según elTOQUE: 395 CUP.

Equivalencia de billetes de Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este 7 de abril:

1 USD = 520 CUP.

5 USD = 2,600 CUP.

10 USD = 5,200 CUP.

20 USD = 10,400 CUP.

50 USD = 26,000 CUP.

100 USD = 52,000 CUP.

Equivalencia de billetes de Euros (EUR) a Peso Cubano (CUP):

5 EUR = 2,925 CUP.

10 EUR = 5,850 CUP.

20 EUR = 11,700 CUP.

50 EUR = 29,250 CUP.

100 EUR = 58,500 CUP.

200 EUR = 117,000 CUP.

500 EUR = 292,500 CUP.

El retroceso del euro hoy se produce en un contexto marcado por la reciente emisión de billetes de 2,000 y 5,000 pesos por parte del Banco Central de Cuba (BCC), una medida que ha sido interpretada por la población como una señal clara de inflación y pérdida de valor del peso cubano.

A ello se suma el estancamiento de la “tasa flotante” del BCC, que mantiene el euro oficial en torno a los 554 CUP, muy por debajo del valor que rige en el mercado informal.

Esta brecha creciente refuerza la percepción de que el tipo de cambio estatal sigue sin reflejar la realidad económica del país.