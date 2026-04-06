El Congo, nuevo destino para migrantes deportados por ICE

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Estados Unidos y la República Democrática del Congo (RDC) anunciaron este domingo un acuerdo para que Kinshasa reciba migrantes deportados de terceros países desde territorio estadounidense, con los primeros traslados previstos para este mes de abril.

El gobierno congoleño describió el mecanismo como un "dispositivo de acogida temporal" en la capital que refleja "dignidad humana y solidaridad internacional", y subrayó que no implica una reubicación permanente ni la externalización de políticas migratorias.

Según el Ministerio de Comunicación de la RDC, todos los costos logísticos del acuerdo corren a cargo de Washington, sin carga para el Tesoro congoleño, y cada caso será revisado individualmente conforme a la legislación congoleña y los requisitos de seguridad nacional.

Con este pacto, la RDC se convierte en el más reciente país africano en sumarse al programa de deportaciones a terceros países de la administración Trump, que ya incluye a El Salvador, Esuatini, Ghana, Ruanda, Uganda, Sudán del Sur y Guinea Ecuatorial.

El programa ha resultado extraordinariamente costoso y de alcance limitado: un informe demócrata del Comité de Relaciones Exteriores del Senado publicado en febrero de 2026 reveló que Washington gastó al menos 40 millones de dólares para deportar a unas 300 personas a países distintos al de su origen. En el caso de Guinea Ecuatorial, el costo llegó a aproximadamente 282,000 dólares por deportado, y los 29 migrantes enviados allí quedaron varados sin acceso a asilo en un país sin política de protección internacional.

El rastreador "Third Country Deportation Watch", operado por Refugees International y Human Rights First, documenta que menos de 100 personas han sido efectivamente deportadas bajo estas órdenes. Sarah Mehta, de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), advirtió que eso podría cambiar pronto: "Actualmente no han logrado expulsar a muchas personas. Creo que eso cambiará. Están trabajando activamente en ello".

Más de 13,000 migrantes con solicitudes de asilo pendientes en Estados Unidos han recibido órdenes de deportación a países con los que no tienen ningún vínculo, según datos de la organización Mobile Pathways. El 27 de febrero de 2026, el juez federal Brian Murphy en Massachusetts declaró ilegal esta política por violar la ley federal de inmigración y el derecho al debido proceso, aunque el programa continúa operando bajo otras modalidades.

El acuerdo con la RDC se produce en el marco de una relación bilateral más amplia: en diciembre de 2025, Trump firmó un Acuerdo de Asociación Estratégica con Kinshasa que otorga a empresas estadounidenses acceso preferencial a minerales críticos como cobalto y cobre. En abril de 2026, una empresa estadounidense adquirió minas de cobre y cobalto en la RDC por 700 millones de dólares. Analistas señalan que la disposición de Kinshasa para aceptar deportados podría estar vinculada a estos intereses estratégicos y económicos.

El impacto sobre los cubanos es especialmente documentado. Al menos cuatro ciudadanos cubanos fueron deportados a países africanos —Sudán del Sur y Esuatini— sin ningún vínculo con esas naciones, donde permanecen recluidos sin cargos formales ni acceso a asistencia legal. Roberto Mosquera del Peral, deportado a Esuatini el 14 de julio de 2025, inició una huelga de hambre en la prisión de Matsapha en octubre de ese año para exigir representación legal y cargos formales. En total, 42,084 cubanos tienen órdenes de deportación definitiva en Estados Unidos.