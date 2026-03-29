Seis meses para cambios en Cuba: lo que dijo Ted Cruz y la realidad en la isla

El senador republicano Ted Cruz afirmó este domingo que en los próximos seis meses existe más probabilidad que en cualquier otro momento de sus vidas de ver nuevos gobiernos en Venezuela, Cuba e Irán, atribuyendo ese escenario a la fortaleza del presidente Donald Trump.

"Hoy tenemos más posibilidades que en cualquier momento de nuestras vidas de ver, en los próximos seis meses, un nuevo gobierno en Venezuela, en Cuba y en Irán", declaró Cruz en un video publicado en X.

Estas son las claves de lo que dijo Cruz y de lo que está ocurriendo ahora mismo en la isla:

La apuesta de Cruz: fuerza, presión y un posible giro en Cuba

Cruz admitió que "hay mil formas en que esto podría salir mal", pero insistió en que es el resultado de ver la fortaleza americana en acción.

Destacó la captura de Nicolás Maduro por la Delta Force el 3 de enero como ejemplo de esa fortaleza: Cada dictador latinoamericano tuvo que cambiarse los calzoncillos.

Rechazó la etiqueta de aislacionista para Trump: "Cualquiera que diga eso ha estado en coma los últimos 15 meses".

Y concluyó: "América es más segura, y el mundo es más seguro cuando el presidente es fuerte y sus enemigos le temen".

La estrategia de Trump: presión total sobre el eje Cuba-Venezuela

La Delta Force capturó a Maduro el 3 de enero en el Fuerte Tiuna de Caracas, en la denominada Operación Absolute Resolve.

Durante la operación murieron 32 militares cubanos de las FAR y el MININT que formaban parte de su escolta personal.

El 9 de marzo, Washington reconoció formalmente el nuevo gobierno venezolano, liberó activos congelados de PDVSA y firmó un acuerdo minero de 165 millones de dólares.

La administración Trump ha impuesto más de 240 sanciones contra Cuba desde enero de 2025 y firmó el 29 de enero la Orden Ejecutiva 14380, declarando a Cuba "amenaza inusual y extraordinaria".

La Guardia Costera interceptó al menos siete tanqueros con destino a Cuba, incluyendo el Ocean Mariner con 84,579 barriles de fueloil colombiano.

El mensaje de Rubio: sin cambios en Cuba no habrá alivio

El secretario de Estado Marco Rubio exige un cambio total del sistema como condición para levantar sanciones: Su sistema de gobierno tiene que cambiar.

Una fuente dentro de la administración Trump describió la estrategia energética con una frase directa: "La energía es el torniquete para matar al régimen". Trump declaró públicamente: "Cuba es la siguiente".

Los apagones y la crisis energética

Cuba acumula tres meses sin recibir diésel, fueloil ni gasolina de ningún proveedor externo, tras la caída del suministro venezolano de entre 27,000 y 35,000 barriles diarios.

El 16 de marzo se registró el séptimo colapso total del Sistema Electroenergético Nacional en 18 meses, con un apagón de 29 horas y 29 minutos.

Pocos días después, el 22 de marzo, se produjo otro colapso total.

Al 25 de marzo, el déficit de generación alcanzaba 1,885 megavatios en horario pico, con solo 1,145 MW disponibles frente a una demanda de 3,000 MW. Imágenes satelitales de la NASA y Bloomberg documentaron una caída del 50% en la iluminación nocturna del país.

La economía y los presos políticos

The Economist Intelligence Unit proyecta una contracción del PIB del 7,2% para 2026, lo que elevaría la caída acumulada desde 2019 al 23%. México suspendió envíos de petróleo el 9 de enero por las sanciones estadounidenses; Cuba acumula una deuda de más de 1,500 millones de dólares con ese país.

Prisoners Defenders reportó un récord histórico de 1,214 presos políticos en febrero de 2026, incluyendo 131 mujeres y 31 menores de edad. Cuba anunció en marzo la liberación de 51 reclusos tras mediación del Vaticano, pero solo 13 eran presos políticos.

El 80% de los cubanos considera la crisis actual peor que el Período Especial de los años 90.