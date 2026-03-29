Seis meses para cambios en Cuba: lo que dijo Ted Cruz y la realidad en la isla

El senador republicano Ted Cruz afirmó este domingo que en los próximos seis meses existe más probabilidad que en cualquier otro momento de sus vidas de ver nuevos gobiernos en Venezuela, Cuba e Irán, atribuyendo ese escenario a la fortaleza del presidente Donald Trump.
"Hoy tenemos más posibilidades que en cualquier momento de nuestras vidas de ver, en los próximos seis meses, un nuevo gobierno en Venezuela, en Cuba y en Irán", declaró Cruz en un video publicado en X.
Estas son las claves de lo que dijo Cruz y de lo que está ocurriendo ahora mismo en la isla:
La apuesta de Cruz: fuerza, presión y un posible giro en Cuba
Cruz admitió que "hay mil formas en que esto podría salir mal", pero insistió en que es el resultado de ver la fortaleza americana en acción.
Destacó la captura de Nicolás Maduro por la Delta Force el 3 de enero como ejemplo de esa fortaleza: Cada dictador latinoamericano tuvo que cambiarse los calzoncillos.
Rechazó la etiqueta de aislacionista para Trump: "Cualquiera que diga eso ha estado en coma los últimos 15 meses".
Y concluyó: "América es más segura, y el mundo es más seguro cuando el presidente es fuerte y sus enemigos le temen".
La estrategia de Trump: presión total sobre el eje Cuba-Venezuela
La Delta Force capturó a Maduro el 3 de enero en el Fuerte Tiuna de Caracas, en la denominada Operación Absolute Resolve.
Durante la operación murieron 32 militares cubanos de las FAR y el MININT que formaban parte de su escolta personal.
El 9 de marzo, Washington reconoció formalmente el nuevo gobierno venezolano, liberó activos congelados de PDVSA y firmó un acuerdo minero de 165 millones de dólares.
La administración Trump ha impuesto más de 240 sanciones contra Cuba desde enero de 2025 y firmó el 29 de enero la Orden Ejecutiva 14380, declarando a Cuba "amenaza inusual y extraordinaria".
La Guardia Costera interceptó al menos siete tanqueros con destino a Cuba, incluyendo el Ocean Mariner con 84,579 barriles de fueloil colombiano.
El mensaje de Rubio: sin cambios en Cuba no habrá alivio
El secretario de Estado Marco Rubio exige un cambio total del sistema como condición para levantar sanciones: Su sistema de gobierno tiene que cambiar.
Una fuente dentro de la administración Trump describió la estrategia energética con una frase directa: "La energía es el torniquete para matar al régimen". Trump declaró públicamente: "Cuba es la siguiente".
Los apagones y la crisis energética
Cuba acumula tres meses sin recibir diésel, fueloil ni gasolina de ningún proveedor externo, tras la caída del suministro venezolano de entre 27,000 y 35,000 barriles diarios.
El 16 de marzo se registró el séptimo colapso total del Sistema Electroenergético Nacional en 18 meses, con un apagón de 29 horas y 29 minutos.
Pocos días después, el 22 de marzo, se produjo otro colapso total.
Al 25 de marzo, el déficit de generación alcanzaba 1,885 megavatios en horario pico, con solo 1,145 MW disponibles frente a una demanda de 3,000 MW. Imágenes satelitales de la NASA y Bloomberg documentaron una caída del 50% en la iluminación nocturna del país.
La economía y los presos políticos
The Economist Intelligence Unit proyecta una contracción del PIB del 7,2% para 2026, lo que elevaría la caída acumulada desde 2019 al 23%. México suspendió envíos de petróleo el 9 de enero por las sanciones estadounidenses; Cuba acumula una deuda de más de 1,500 millones de dólares con ese país.
Prisoners Defenders reportó un récord histórico de 1,214 presos políticos en febrero de 2026, incluyendo 131 mujeres y 31 menores de edad. Cuba anunció en marzo la liberación de 51 reclusos tras mediación del Vaticano, pero solo 13 eran presos políticos.
El 80% de los cubanos considera la crisis actual peor que el Período Especial de los años 90.
Preguntas frecuentes sobre la situación política y económica en Cuba en 2026
CiberCuba te lo explica:
¿Qué declaró Ted Cruz sobre un posible cambio de gobierno en Cuba?
Ted Cruz afirmó que hay más posibilidades que nunca de ver un nuevo gobierno en Cuba en los próximos seis meses. Cruz atribuyó esta situación a la política de fortaleza de la administración Trump, destacando la captura de Nicolás Maduro como un ejemplo de dicha fortaleza. Según él, la presión estadounidense está generando condiciones históricas para el cambio en la isla.
¿Cómo ha impactado la captura de Nicolás Maduro en la situación energética de Cuba?
La captura de Nicolás Maduro ha cortado el suministro de petróleo venezolano a Cuba, agravando la crisis energética. Desde la captura, Cuba no ha recibido diésel, fueloil ni gasolina, lo que ha resultado en apagones masivos y un grave déficit de generación eléctrica. La situación ha sido exacerbada por las sanciones impuestas por Estados Unidos y la interceptación de tanqueros con destino a la isla.
¿Cuál es la postura de Marco Rubio sobre el levantamiento de sanciones a Cuba?
Marco Rubio exige un cambio total del sistema de gobierno en Cuba como condición para levantar las sanciones. Según Rubio, el actual sistema político debe ser reemplazado para que se considere el levantamiento de las sanciones, subrayando que el régimen debe cambiar para que Cuba prospere económicamente.
¿Qué medidas ha tomado la administración Trump contra Cuba desde 2025?
La administración Trump ha impuesto más de 240 sanciones contra Cuba desde enero de 2025. Además, firmó la Orden Ejecutiva 14380, declarando a Cuba como una "amenaza inusual y extraordinaria". Estas medidas han sido parte de una estrategia para aumentar la presión sobre el régimen cubano y buscar un cambio político en la isla.
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