La Casa Blanca celebra precio del combustible perreando, al ritmo de un clásico de Daddy Yankee

Ver más

La Casa Blanca sorprendió este jueves con una original forma de celebrar la caída del precio del combustible en Estados Unidos, al ritmo de Gasolina, el clásico de Daddy Yankee.

El gobierno del presidente Donald Trump publicó en sus redes sociales un video musicalizado con el éxito del reguetonero puertorriqueño, mostrando los precios de la gasolina por debajo de los tres dólares en todos los estados del país.

El video, que ya acumula más de 5,5 millones de visualizaciones y más de 543 mil “me gusta”, muestra imágenes del mandatario en distintos escenarios junto al mensaje: «Promises made, promises kept… 43 US states with gas prices under $3/gallon» (“Promesas hechas, promesas cumplidas… 43 estados de EE. UU. con precios de gasolina por debajo de los 3 dólares por galón”).

La publicación desató una avalancha de reacciones en redes sociales. Aunque algunos usuarios criticaron el tono festivo del video, la mayoría celebró la iniciativa y los resultados económicos de la administración Trump, con comentarios que destacan la estabilidad de los precios y el impacto positivo en el bolsillo de los consumidores.

Según datos de GasBuddy citados por la Casa Blanca, el precio promedio nacional del galón regular se ubica por debajo de los 3 dólares en 43 estados, menos de 2,75 dólares en 30 estados y 2,50 dólares o menos en 17. En al menos 19 estados, incluso se reportan estaciones con precios inferiores a los 2 dólares por galón, los niveles más bajos en cinco años.

La administración Trump atribuye esta tendencia a su política energética “America First”, que busca la independencia y dominancia energética de Estados Unidos, asegurando que los automovilistas gastarán 11.000 millones de dólares menos en gasolina este año en comparación con 2025.