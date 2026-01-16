La Casa Blanca celebra precio del combustible perreando, al ritmo de un clásico de Daddy Yankee

La Casa Blanca sorprendió este jueves con una original forma de celebrar la caída del precio del combustible en Estados Unidos, al ritmo de Gasolina, el clásico de Daddy Yankee.
El gobierno del presidente Donald Trump publicó en sus redes sociales un video musicalizado con el éxito del reguetonero puertorriqueño, mostrando los precios de la gasolina por debajo de los tres dólares en todos los estados del país.
El video, que ya acumula más de 5,5 millones de visualizaciones y más de 543 mil “me gusta”, muestra imágenes del mandatario en distintos escenarios junto al mensaje: «Promises made, promises kept… 43 US states with gas prices under $3/gallon» (“Promesas hechas, promesas cumplidas… 43 estados de EE. UU. con precios de gasolina por debajo de los 3 dólares por galón”).
La publicación desató una avalancha de reacciones en redes sociales. Aunque algunos usuarios criticaron el tono festivo del video, la mayoría celebró la iniciativa y los resultados económicos de la administración Trump, con comentarios que destacan la estabilidad de los precios y el impacto positivo en el bolsillo de los consumidores.
Según datos de GasBuddy citados por la Casa Blanca, el precio promedio nacional del galón regular se ubica por debajo de los 3 dólares en 43 estados, menos de 2,75 dólares en 30 estados y 2,50 dólares o menos en 17. En al menos 19 estados, incluso se reportan estaciones con precios inferiores a los 2 dólares por galón, los niveles más bajos en cinco años.
La administración Trump atribuye esta tendencia a su política energética “America First”, que busca la independencia y dominancia energética de Estados Unidos, asegurando que los automovilistas gastarán 11.000 millones de dólares menos en gasolina este año en comparación con 2025.
Preguntas frecuentes sobre la caída del precio del combustible en EE.UU. y las políticas energéticas de Trump
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Cómo logró la administración Trump reducir el precio del combustible en EE.UU.?
La administración Trump atribuye la caída en el precio del combustible a su política energética "America First", que busca la independencia y dominancia energética de Estados Unidos. Esta política ha impulsado la producción nacional de petróleo y gas, contribuyendo a la reducción de precios. Además, la administración destaca que su enfoque en la desregulación ha favorecido la reducción de costos en el sector energético.
¿Qué impacto tiene la caída del precio del combustible en la economía de los hogares estadounidenses?
La caída del precio del combustible se traduce en un ahorro significativo para los automovilistas, estimado en 11.000 millones de dólares menos en gastos de gasolina para el año 2026 en comparación con 2025. Este ahorro incrementa el flujo de efectivo disponible en los hogares, especialmente beneficiando a las familias de ingresos bajos y medios, y disminuye el impacto del gasto en combustible sobre los ingresos disponibles.
¿Cómo se ha celebrado la reducción de los precios de la gasolina por parte del gobierno de Trump?
La Casa Blanca celebró la caída del precio del combustible con un video en redes sociales al ritmo de "Gasolina" de Daddy Yankee. El video resalta que en 43 estados de EE.UU. los precios de la gasolina están por debajo de los tres dólares por galón, destacando el cumplimiento de las promesas de campaña de Trump en cuanto a la reducción de costos para los consumidores.
¿Cuáles son las críticas a las acciones de Trump respecto a la política energética?
Algunas críticas a las políticas energéticas de Trump se centran en su impacto ambiental y el enfoque en combustibles fósiles, en lugar de energías renovables. Además, la propuesta de Trump de limitar los intereses de tarjetas de crédito fue criticada por ser poco realista sin la aprobación del Congreso y podría restringir el acceso al crédito. Expertos también advierten que la desregulación podría tener consecuencias a largo plazo en la sostenibilidad del mercado energético.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.