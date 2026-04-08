Irán afirma que "el enemigo lleva más de un mes suplicando que cese el fuego"

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La Secretaría General del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán emitió este martes un comunicado oficial en el que asegura que el enemigo lleva más de un mes suplicando el cese del fuego y que Teherán ha rechazado sistemáticamente todas esas solicitudes.

El texto fue publicado en el día 40 de la guerra entre Irán y la coalición formada por Estados Unidos e Israel, iniciada el 28 de febrero de 2026 con la Operación Epic Fury, que atacó más de 1,000 objetivos iraníes en sus primeras 24 horas.

El comunicado afirma que las autoridades iraníes rechazaron todas las peticiones de alto al fuego porque desde el inicio del conflicto se tomó la decisión de continuar la guerra hasta alcanzar todos los objetivos, incluyendo "llevar al enemigo al arrepentimiento y la desesperación".

Irán también declara haber rechazado en varias ocasiones los plazos impuestos por el presidente Donald Trump, afirmando que no concede "ninguna importancia" a los ultimátums del adversario.

A pesar del tono triunfalista, el comunicado anuncia que Irán ha decidido entrar en negociaciones con Estados Unidos en Islamabad, Pakistán, a partir del viernes 10 de abril, por un período de dos semanas prorrogable.

La decisión fue tomada bajo las directrices del nuevo Líder Supremo, el ayatolá Mojtaba Jamenei, hijo de Alí Jamenei, quien murió en un bombardeo en los primeros días del conflicto.

El texto aclara de forma explícita que las negociaciones no significan el fin de la guerra: Irán solo aceptará terminarla una vez que se consoliden los detalles de sus principios en las negociaciones finales.

"Nuestras manos están en el gatillo, y cualquier pequeño error del enemigo será respondido con una respuesta decisiva y contundente", advierte el comunicado.

Como base para las conversaciones, Irán presentó a través de Pakistán un plan de 10 puntos que incluye: tránsito organizado por el Estrecho de Ormuz bajo coordinación iraní; fin de la guerra contra todos los componentes del Eje de la Resistencia; y retirada de las fuerzas de combate estadounidenses de la región.

Además, exige el pago de compensaciones completas a Irán; levantamiento de todas las sanciones primarias y secundarias; liberación de activos iraníes congelados en el exterior; y consolidación de todos estos puntos en una resolución vinculante del Consejo de Seguridad de la ONU.

El primer ministro de Pakistán informó a Teherán que Washington aceptó estos 10 principios como base para las negociaciones, según el propio comunicado iraní.

Este anuncio llega un día después de que Irán rechazara la propuesta estadounidense de 15 puntos y un alto al fuego temporal de 45 días mediado por Pakistán, Egipto y Turquía, y de que Trump lanzara su cuarto ultimátum desde el 21 de marzo exigiendo la reapertura del Estrecho de Ormuz.

Irán bloqueó el Estrecho el 4 de marzo con minas, drones y misiles, afectando a unos 2,000 barcos y 20,000 marineros, y disparando el precio del petróleo por encima de los 115 dólares por barril.

"La decisión histórica de Irán, respaldada por el consenso total del pueblo, es continuar esta batalla mientras sea necesario", concluye el comunicado del Consejo Supremo de Seguridad Nacional.