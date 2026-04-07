Conversaciones con Irán muestran señales de progreso mientras se acerca la fecha límite de Trump, según Axios

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Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán han entrado en una fase crítica en las últimas horas, con señales de progreso que no logran disipar el temor a una escalada mayor del conflicto si no se alcanza un acuerdo antes del plazo impuesto por el presidente Donald Trump.

Según reportó Axios, funcionarios estadounidenses e israelíes reconocen que ha habido avances recientes en los contactos, pero consideran poco probable que se logre un alto el fuego antes de la fecha límite fijada por Washington.

El ambiente en la Casa Blanca ha cambiado con rapidez: de preguntarse si era posible un acuerdo, ahora la urgencia gira en torno a si podrá cerrarse antes de que expire el ultimátum. Detrás de esa presión, hay un escenario que inquieta a millones: la posibilidad de una escalada sin precedentes en la guerra.

Trump ha elevado el tono con amenazas directas contra infraestructuras clave de Irán, incluyendo puentes, centrales eléctricas y recursos energéticos. En un mensaje que refleja la tensión del momento, advirtió que podría desencadenarse una catástrofe de gran magnitud si no se llega a un entendimiento.

Del lado iraní, la respuesta no ha sido menos alarmante. Teherán ha dejado claro que, de producirse ataques, respondería contra instalaciones estratégicas en países del Golfo, lo que ampliaría el conflicto a toda la región.

Las conversaciones, que se desarrollan a través de mediadores de países como Pakistán, Egipto y Turquía, enfrentan obstáculos clave. Irán exige garantías firmes de que Estados Unidos e Israel no reanudarán las hostilidades tras una posible tregua, mientras que la inestabilidad interna complica la rapidez de sus decisiones.

Aun así, fuentes cercanas a las negociaciones aseguran que existe una base mínima para avanzar. Entre las opciones sobre la mesa se discute un alto el fuego temporal de 45 días que permitiría negociar un acuerdo más amplio, así como medidas de confianza vinculadas a la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.

En medio de este pulso diplomático, figuras clave como el vicepresidente J.D. Vance, el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner participan activamente en los contactos, incluso manteniendo canales directos con autoridades iraníes.

Desde Budapest, donde se encontraba en una conferencia de prensa, Vance afirmó que EE.UU. ha cumplido casi todos sus objetivos militares y que muy pronto la guerra va a concluir.

"La pelota está en el campo de Irán. Los iraníes no son los negociadores más rápidos... pero confiamos en obtener una respuesta antes de las 8 p.m. Esperamos que sea la respuesta correcta", declaró el vicepresidente.

Mientras el reloj avanza hacia la hora límite, el desenlace sigue siendo incierto. Las próximas horas podrían definir no solo el rumbo de esta crisis, sino el equilibrio de poder en una región que, una vez más, se encuentra al borde de un conflicto mayor.