Trump: "Toda una civilización podría morir esta noche" en plena escalada con Irán

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El presidente Donald Trump publicó este martes en Truth Social un mensaje de alto impacto en el que advirtió que toda una civilización podría morir esta noche, en referencia directa a Irán, en el momento en que vencía su cuarto ultimátum que Trump lanzó a Irán desde el 21 de marzo.

El mensaje, publicado a las 12:06 PM (hora del Este), coincide con el plazo fijado para las 20:00 horas de este martes.

"Toda una civilización morirá esta noche, para no volver a existir jamás. No quiero que eso ocurra, pero probablemente sucederá", escribió Trump en la red social.

En el mismo texto, el mandatario aludió a un "Cambio de Régimen Completo y Total" como posible desenlace, y sugirió que "algo revolucionariamente maravilloso" podría ocurrir si prevalecen "mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas".

"47 años de extorsión, corrupción y muerte terminarán finalmente. ¡Dios bendiga al gran pueblo de Irán!", concluyó Trump, en referencia directa a la República Islámica fundada en 1979.

El mensaje marca el punto retórico más extremo de una escalada militar sin precedentes entre Washington y Teherán, iniciada el 28 de febrero con la Operación Furia Épica, ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel que ha destruido más del 90% de la capacidad misilística iraní y el 95% de sus drones, además de diezmar su marina y fuerza aérea.

Durante la operación fue eliminado el líder supremo Alí Jamenei el 1 de marzo, junto a 49 altos funcionarios y jefes militares. Su hijo Mojtaba Jamenei fue designado nuevo líder supremo el 8 de marzo, pero resultó herido en la misma ofensiva.

Irán respondió cerrando el Estrecho de Ormuz, por donde transita el 20% del petróleo mundial, lo que disparó el precio del crudo Brent por encima de los 110 dólares por barril.

Las negociaciones han avanzado de forma fragmentada a través de mediadores paquistaníes, egipcios y turcos. El 6 de abril, Teherán envió una contrapropuesta de diez puntos exigiendo el fin permanente de hostilidades, un protocolo de paso por Ormuz, el levantamiento total de sanciones y fondos para la reconstrucción.

El portavoz iraní Ismail Bagaei rechazó ese mismo día negociar bajo ultimátums o amenazas, mientras el enviado estadounidense Steve Witkoff mantenía contacto directo con el canciller iraní Abás Araqchí.

Trump había advertido el 6 de abril que el martes será el Día de las Plantas de Energía y el Día de los Puentes, amenazando con destruir infraestructura eléctrica, pozos petroleros, la isla de Kharg —por donde pasa el 90% del crudo iraní— y puentes si el plazo vencía sin acuerdo.

El post de este martes, con su referencia explícita al "Cambio de Régimen" y la posible muerte de "toda una civilización", sugiere que el objetivo final de la operación podría ser el fin del sistema de gobierno islámico en Irán, no solo su desnuclearización.