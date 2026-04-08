Piden ayuda para cubana enferma de cáncer en etapa 3 que no puede llegar al hospital

Vídeos relacionados:

Una mujer cubana con cáncer en etapa avanzada necesita ayuda urgente para poder continuar su tratamiento médico, en medio de una situación crítica que agrava su estado de salud.

El caso fue difundido en redes sociales por Kiryat Poey, quien dio a conocer la historia de Tamara González Hernández, residente en Cárdenas, Matanzas, y pidió apoyo para cubrir necesidades básicas que hoy no puede resolver por sí sola.

Tamara padece cáncer uterino en etapa 3 y, como consecuencia de las radiaciones, ha sufrido complicaciones severas, entre ellas una fístula que le provoca pérdidas constantes y sangramientos, lo que la mantiene en una condición extremadamente delicada.

Según el testimonio, la paciente ha requerido varias transfusiones y vive con el riesgo permanente de infecciones que podrían agravar aún más su estado de salud.

En este contexto, una de sus necesidades más urgentes es conseguir transporte para trasladarse al Hospital Oncológico de La Habana, donde debe continuar su tratamiento, algo que actualmente no puede garantizar.

Además, requiere de forma permanente culeros desechables (pañales de adulto), debido a las complicaciones derivadas de su enfermedad, lo que representa una carga adicional en medio de la escasez.

Quienes deseen ayudar pueden comunicarse directamente al teléfono 58213920 o acudir a su vivienda ubicada en Tenería entre 34 y 38, Edificio número 3, Escalera 903, Apartamento 9, en el reparto Fructuoso Rodríguez, en Cárdenas.

También se ha habilitado apoyo económico a través de una tarjeta en moneda nacional (CUP) número 9224 0699 9633 0177, así como el teléfono +53 53 48 7349 para confirmar envíos.

Desde el exterior, se puede colaborar mediante Zelle a los números +1 (786) 992-5095 a nombre de Christian Arbolaez y +1 (313) 702-1922 a nombre de Kiryat Silva, así como por PayPal a la cuenta kirycred83@mail.com.

El llamado insiste en la urgencia del caso y en la necesidad de solidaridad para que Tamara pueda recibir la atención médica que requiere en medio de condiciones extremadamente difíciles.