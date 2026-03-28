Gobierno mexicano pagó 227 millones de pesos a Cuba en compra de medicamentos contra el cáncer

El gobierno de Claudia Sheinbaum entregó en 2025 al menos tres contratos por hasta 227 millones de pesos a Neuronic Mexicana S.A. de C.V., empresa que forma parte de BioCubaFarma, el conglomerado farmacéutico estatal del régimen cubano, para la compra de medicamentos oncológicos.

Los contratos fueron adjudicados de forma directa, sin concurso ni licitación pública, y tienen por objeto la compra de miles de piezas de fármacos contra el cáncer como vincristina, metotrexato y doxorrubicina, según reveló un reportaje de Latinus firmado por la periodista Ana Lucía Hernández.

El primero y más cuantioso de los acuerdos fue firmado en febrero de 2025 por la empresa estatal Virmex, que asignó a Neuronic Mexicana un contrato bianual por hasta 201 millones de pesos para la compra de doxorrubicina y vincristina, medicamentos utilizados para tratar leucemia y tumores malignos del tejido linfático.

El segundo contrato fue firmado por el Instituto Mexicano del Seguro Social con Neuronic Mexicana para la compra de hasta 28,200 piezas del oncológico metotrexato, por un monto de hasta 10 millones 575 mil pesos.

En noviembre de 2025 se firmó un tercer acuerdo, con vigencia para todo 2026, mediante el cual el IMSS se comprometió a pagar hasta 15 millones de pesos por 33,600 piezas de ketamina.

Los tres contratos fueron firmados por Tania Urquiza Rodríguez, representante legal de Neuronic Mexicana, identificada como empresaria cubana.

La Auditoría Superior de la Federación documentó, en su revisión de la Cuenta Pública 2023, que Neuronic Mexicana realizó transferencias bancarias al laboratorio cubano AICA y a BioCubaFarma Tesorería —ambas entidades propiedad del régimen de Miguel Díaz-Canel— con dinero proveniente de pagos de Virmex.

La propia representante legal de Neuronic Mexicana confirmó en entrevista con la Auditoría que la empresa forma parte del conglomerado empresarial del Estado cubano.

El reportaje señala una paradoja llamativa: "México le compra a Cuba vincristina, a un país que no aparece como referencia mundial en la producción de este fármaco y que incluso es escaso en Cuba, según las referencias disponibles sobre abasto médico en la isla."

En efecto, Cuba enfrenta una crisis crónica de medicamentos: en 2026, más del 70% de los esenciales están indisponibles en la isla, incluidos los citostáticos oncológicos que el gobierno mexicano le compra al régimen.

Estas compras se producen en un contexto de creciente tensión diplomática. El gobierno de Donald Trump ha advertido a quienes financian al régimen cubano, y congresistas republicanos cubanoamericanos como Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez acusaron a Sheinbaum de ser cómplice de trata de personas por mantener el programa de médicos cubanos en México.

La Embajada de México en Estados Unidos rechazó esas acusaciones el viernes pasado, afirmando que el programa garantiza compensación directa y condiciones laborales dignas para los profesionales cubanos.

Sheinbaum ha defendido tanto el programa de médicos como los vínculos comerciales con Cuba como acuerdos soberanos y humanitarios, mientras la Auditoría Superior de la Federación ya había detectado irregularidades previas: en 2023, Virmex pagó 15.39 millones de pesos por diez lotes de medicamentos de Neuronic que habían sido rechazados por defectos de calidad ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, sin aplicar sanciones ni rechazar los lotes.