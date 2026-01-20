Un vuelo lleno de esperanza: la niña cubana Mía llega a Miami para recibir tratamiento contra el cáncer

Lo que parecía imposible finalmente ocurrió: la familia, que había salido de Cuba en busca de una oportunidad de salvarla, logró entrar legalmente a Estados Unidos tras una larga batalla migratoria.
Después de seis meses de incertidumbre, la niña cubana Mía Rey Jiménez, de apenas dos años, aterrizó en Miami para recibir tratamiento médico contra un cáncer agresivo que puso su vida en riesgo.
La historia, narrada por Univisión, comenzó en Cárdenas, Matanzas, cuando los padres de Mía decidieron salir de la isla luego de recibir un diagnóstico erróneo y devastador: neuroblastoma metastásico, un tipo de cáncer infantil en etapa cuatro.
Tras su salida, la familia viajó primero a Nicaragua y luego a Costa Rica, donde la niña fue sometida a quimioterapia y a una cirugía de alto riesgo.
Los médicos costarricenses solo le daban un 40 % de posibilidades de sobrevivir, pero su madre, Liudmila Jiménez Matos, se aferró a la fe: “Gracias a Dios salió bien, porque ella es una guerrera, ella tiene ganas de vivir”, contó.
En Costa Rica, los especialistas advirtieron que el tumor estaba comprometido con la vena aorta y la vena cava.
A pesar de la operación exitosa, Mía aún conserva una masa en un pulmón y metástasis en la médula ósea, lo que impide que su cuerpo produzca células madre adecuadamente.
La esperanza llegó cuando médicos del hospital Nicklaus Children’s, en Miami, ofrecieron atender su caso sin costo y con un 85 % de posibilidades de éxito.
Sin embargo, el obstáculo era ingresar legalmente a Estados Unidos. La familia solicitó una visa humanitaria, que fue denegada en primera instancia.
Un equipo de abogados asumió el caso de forma gratuita y presentó una apelación, pero nunca recibieron respuesta.
Según la asistente legal Lissette Herrera, de The Founders Law, “la oficina de María Elvira Salazar trabajó mano a mano con nosotros, y honestamente hizo un tremendo trabajo”.
Fue la intervención directa de la congresista cubanoamericana María Elvira Salazar lo que finalmente destrabó el caso.
Su oficina gestionó una excepción humanitaria ante las autoridades migratorias, y la petición familiar presentada por el padre de Mía, residente legal en Estados Unidos, fue aprobada.
“Más feliz no puedo estar. Va a ser recibida por unos médicos que la están esperando hace mucho tiempo. Eso simplemente es amor por su profesión y por salvar otra niña más”, expresó Liudmila, emocionada, al llegar al aeropuerto de Miami.
La niña ya se encuentra ingresada en el hospital Nicklaus Children’s, donde comenzará un tratamiento especializado que podría salvarle la vida. “Dios tiene un propósito grande para ella”, afirmó su padre, convencido de que este viaje marca el inicio de un milagro.
En palabras de la periodista de Univisión que cubrió el caso, “como un milagro en medio de un complejo panorama migratorio, esta semana la petición familiar fue aprobada”.
Ahora, la familia espera el día en que Mía pueda tocar la campana que simboliza la victoria sobre el cáncer.
Preguntas frecuentes sobre el caso de Mía, la niña cubana que llegó a Miami para tratamiento contra el cáncer
¿Quién es Mía Rey Jiménez y por qué su historia es relevante?
Mía Rey Jiménez es una niña cubana de dos años que padece un cáncer infantil agresivo llamado neuroblastoma metastásico. Su historia es relevante porque su familia enfrentó un complejo proceso migratorio para que ella pudiera recibir tratamiento médico en Estados Unidos, lo cual ilustra las dificultades que enfrentan muchas familias cubanas en situaciones similares.
¿Cómo logró Mía llegar a Estados Unidos para recibir su tratamiento médico?
La familia de Mía logró llegar a Estados Unidos gracias a una excepción humanitaria gestionada por la congresista cubanoamericana María Elvira Salazar. Después de que les fuera denegada inicialmente una visa humanitaria, un equipo de abogados y la intervención de la congresista permitieron que la familia ingresara al país para que Mía pudiera recibir tratamiento en el Nicklaus Children’s Hospital en Miami.
¿Cuál es el pronóstico médico para Mía en Miami?
En el Nicklaus Children’s Hospital de Miami, los médicos han estimado que Mía tiene un 85 % de posibilidades de éxito en su tratamiento. Esto es significativamente mayor que las probabilidades que le daban los médicos en Costa Rica, donde fue sometida a quimioterapia y cirugía antes de viajar a Estados Unidos.
¿Qué desafíos enfrentan las familias cubanas que buscan tratamiento médico en el extranjero?
Las familias cubanas que buscan tratamiento médico en el extranjero enfrentan desafíos significativos, como la obtención de visas humanitarias y el financiamiento del tratamiento. Las carencias del sistema de salud en Cuba obligan a muchas familias a buscar atención médica fuera del país, lo que a menudo implica procesos burocráticos complejos y la necesidad de apoyo financiero a través de campañas de recaudación de fondos.
