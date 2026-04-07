Crisis en Cuba: 2 millones afectados, 96 mil cirugías pendientes y un millón sin agua estable

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Al menos dos millones de personas en Cuba enfrentan una crisis severa marcada por el deterioro de servicios básicos, en un contexto de apagones prolongados, escasez de combustible y colapso de infraestructuras esenciales.

Según un informe de Naciones Unidas, el sistema de salud acumula más de 96 mil cirugías pendientes, incluidas unas 11 mil en niños, mientras el programa nacional de vacunación también presenta retrasos que afectan a miles de menores.

La crisis también golpea el acceso al agua potable, con alrededor de un millón de personas dependiendo de camiones cisterna, un servicio limitado por la escasez de diésel y las fallas en el sistema hidráulico nacional.

El impacto se extiende a los sectores más vulnerables, entre ellos cerca de 300 mil ancianos que viven solos, más de 100 mil personas con discapacidad y unas 32 mil embarazadas, quienes enfrentan mayores riesgos en medio del deterioro generalizado.

La situación se ha agravado tras más de tres meses sin suministro suficiente de combustible, y ha provocado al menos tres desconexiones totales del sistema eléctrico nacional en un solo mes, dejando al país a oscuras durante días.

Ante este escenario, Naciones Unidas lanzó un plan de respuesta para ocho provincias del país, con el objetivo de atender a la población más afectada y mitigar el impacto de la crisis energética.

El organismo ha movilizado hasta el momento 26,2 millones de dólares en ayuda, de los cuales unos 6,3 millones ya están disponibles para asistencia inmediata, aunque persiste un déficit de financiamiento de aproximadamente 68 millones de dólares para cubrir las necesidades urgentes.

Pese a algunos envíos recientes de combustible, el informe advierte que las necesidades humanitarias siguen siendo “agudas y persistentes”, en un país donde la crisis energética continúa afectando de forma directa la vida cotidiana de millones de personas.