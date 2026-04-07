Crisis en Cuba: 2 millones afectados, 96 mil cirugías pendientes y un millón sin agua estable

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Al menos dos millones de personas en Cuba enfrentan una crisis severa marcada por el deterioro de servicios básicos, en un contexto de apagones prolongados, escasez de combustible y colapso de infraestructuras esenciales.
Según un informe de Naciones Unidas, el sistema de salud acumula más de 96 mil cirugías pendientes, incluidas unas 11 mil en niños, mientras el programa nacional de vacunación también presenta retrasos que afectan a miles de menores.
La crisis también golpea el acceso al agua potable, con alrededor de un millón de personas dependiendo de camiones cisterna, un servicio limitado por la escasez de diésel y las fallas en el sistema hidráulico nacional.
El impacto se extiende a los sectores más vulnerables, entre ellos cerca de 300 mil ancianos que viven solos, más de 100 mil personas con discapacidad y unas 32 mil embarazadas, quienes enfrentan mayores riesgos en medio del deterioro generalizado.
La situación se ha agravado tras más de tres meses sin suministro suficiente de combustible, y ha provocado al menos tres desconexiones totales del sistema eléctrico nacional en un solo mes, dejando al país a oscuras durante días.
Ante este escenario, Naciones Unidas lanzó un plan de respuesta para ocho provincias del país, con el objetivo de atender a la población más afectada y mitigar el impacto de la crisis energética.
El organismo ha movilizado hasta el momento 26,2 millones de dólares en ayuda, de los cuales unos 6,3 millones ya están disponibles para asistencia inmediata, aunque persiste un déficit de financiamiento de aproximadamente 68 millones de dólares para cubrir las necesidades urgentes.
Pese a algunos envíos recientes de combustible, el informe advierte que las necesidades humanitarias siguen siendo “agudas y persistentes”, en un país donde la crisis energética continúa afectando de forma directa la vida cotidiana de millones de personas.
Preguntas frecuentes sobre la crisis humanitaria y energética en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuántas personas en Cuba están afectadas por la crisis humanitaria?
Dos millones de personas en Cuba están viviendo una crisis humanitaria aguda, debido principalmente a la crisis energética que afecta al país. Esta situación ha obligado a la ONU a lanzar un plan de acción humanitaria de 94,1 millones de dólares para intentar mitigar los efectos de esta crisis.
¿Cuál es el estado del suministro de agua en Cuba?
En Cuba, un millón de personas dependen de camiones cisterna para su suministro de agua debido al colapso energético que impide el funcionamiento de los sistemas de bombeo. Esta situación agrava la crisis humanitaria en la isla, donde el acceso al agua potable es cada vez más limitado.
¿Qué impacto tiene la crisis energética en el sistema de salud cubano?
La crisis energética en Cuba ha provocado que más de 96,000 cirugías estén pendientes, afectando gravemente al sistema de salud. Además, se reporta que 11,000 de estas cirugías son de niños, lo que subraya la urgencia de resolver la crisis para evitar consecuencias más graves en la atención médica.
¿Qué acciones está tomando la ONU para abordar la crisis en Cuba?
La ONU ha lanzado un plan de acción humanitaria de 94,1 millones de dólares para asistir a dos millones de personas en Cuba. El plan incluye soluciones como sistemas de riego con energía solar, instalación de paneles solares en hospitales y escuelas, y refuerzo de infraestructuras de agua mediante fuentes renovables, aunque enfrenta un déficit de financiación.
¿Cómo afecta la crisis energética a la educación en Cuba?
La crisis energética ha obligado a que casi medio millón de niños y adolescentes asistan a clases reducidas debido a los apagones y la falta de recursos básicos. Esto tiene un impacto significativo en la educación, limitando las oportunidades de aprendizaje y desarrollo de los estudiantes cubanos.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.