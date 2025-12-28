“Alerta de ternura”: Nacen trillizos y mellizos en Hospital González Coro de La Habana

Vídeos relacionados:
Un nacimiento de trillizos y otro de mellizos coincidió en el en hospital Ginecobstétrico Ramón González Coro González Coro de La Habana.
“Trillizos y mellizos se encuentran en buen estado de salud gozando del calor familiar en Sala de Piel a Piel. Muy pronto deberán recibir el alta médica, tras varios días de atención especializada en Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. Los padres comparten esta alegría múltiple”, informó en Facebook la institución que no dio más detalles del suceso.
En un país donde llevar a término un embarazo es casi una carrera de resistencia —entre apagones, escasez y preocupaciones diarias—, dar a luz trillizos supone un reto mayúsculo. Hace un mes, el hospital informó de un hecho similar.
De acuerdo con la información médica, los trillizos ocurren de forma natural en uno de cada 7,000 a 10,000 embarazos, lo que convierte este parto en un acontecimiento excepcional para la maternidad habanera.
Sin embargo, más allá de la alegría familiar, estas noticias llegan en un contexto de profunda crisis económica y sanitaria en Cuba, donde miles de embarazadas enfrentan dificultades para acceder a alimentos, medicinas o transporte, en un sistema de salud cada vez más deteriorado.
En ese escenario, llevar un embarazo a término se ha convertido en un acto de esfuerzo y esperanza, especialmente para las madres cubanas que atraviesan su maternidad en condiciones de escasez.
Preguntas frecuentes sobre los nacimientos múltiples en Cuba
¿Cuán común es el nacimiento de trillizos de forma natural en Cuba?
El nacimiento de trillizos de forma natural es un evento excepcional, ocurriendo en uno de cada 7,000 a 10,000 embarazos. Este tipo de partos es particularmente significativo en un contexto como el cubano, donde la crisis económica y sanitaria complica aún más el proceso de llevar un embarazo a término.
¿Cómo afecta la crisis en Cuba a las mujeres embarazadas?
La crisis económica y sanitaria en Cuba afecta gravemente a las mujeres embarazadas, quienes enfrentan dificultades para acceder a alimentos, medicinas y transporte. La situación se agrava por el deterioro del sistema de salud, lo que convierte el embarazo y el parto en un verdadero desafío para las madres cubanas.
¿Qué desafíos enfrenta el sistema de salud cubano en la actualidad?
El sistema de salud cubano enfrenta una crisis estructural sin precedentes, caracterizada por la falta de medicamentos esenciales, el deterioro de la infraestructura hospitalaria y una alta tasa de mortalidad infantil. Estos problemas estructurales han llevado a un colapso en la atención materno-infantil, exponiendo a embarazadas y recién nacidos a riesgos significativos.
¿Cómo se vive la maternidad en Cuba en medio de la crisis?
La maternidad en Cuba se vive como un ejercicio de resistencia y sacrificio, en un contexto de escasez de recursos básicos como electricidad y alimentos. Las madres cubanas enfrentan la dificultad de criar a sus hijos en un entorno donde la inseguridad alimentaria y la falta de servicios básicos son la norma diaria.
