“Alerta de ternura”: Nacen trillizos y mellizos en Hospital González Coro de La Habana

Un nacimiento de trillizos y otro de mellizos coincidió en el en hospital Ginecobstétrico Ramón González Coro González Coro de La Habana.

“Trillizos y mellizos se encuentran en buen estado de salud gozando del calor familiar en Sala de Piel a Piel. Muy pronto deberán recibir el alta médica, tras varios días de atención especializada en Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. Los padres comparten esta alegría múltiple”, informó en Facebook la institución que no dio más detalles del suceso.

En un país donde llevar a término un embarazo es casi una carrera de resistencia —entre apagones, escasez y preocupaciones diarias—, dar a luz trillizos supone un reto mayúsculo. Hace un mes, el hospital informó de un hecho similar.

De acuerdo con la información médica, los trillizos ocurren de forma natural en uno de cada 7,000 a 10,000 embarazos, lo que convierte este parto en un acontecimiento excepcional para la maternidad habanera.

Sin embargo, más allá de la alegría familiar, estas noticias llegan en un contexto de profunda crisis económica y sanitaria en Cuba, donde miles de embarazadas enfrentan dificultades para acceder a alimentos, medicinas o transporte, en un sistema de salud cada vez más deteriorado.

En ese escenario, llevar un embarazo a término se ha convertido en un acto de esfuerzo y esperanza, especialmente para las madres cubanas que atraviesan su maternidad en condiciones de escasez.