Fin de año de vida o muerte en Trinidad: médicos salvan a joven embarazada tras dos días en el quirófano

Mientras la mayoría de los espirituanos despedía el 2025 con preparativos y celebraciones, un equipo médico del municipio de Trinidad libraba una intensa batalla por la vida de Bárbara Lima León, una joven de 32 años con un embarazo a término que sufrió una complicación obstétrica de alta mortalidad.

Según informó Radio Sancti Spíritus, la paciente llegó en estado de shock al hospital municipal, lo que activó de inmediato la comisión materna provincial.

El doctor García González, responsable del programa materno infantil en la Dirección Provincial de Salud, relató que se trasladó al hospital un equipo completo desde el centro provincial con todos los recursos necesarios, lo cual ya de por sí es bastante increíble dada la escasez que padecen los centros asistenciales.

“Llevamos gasómetro, equipo de ultrasonido y la paciente estuvo dos días en el salón de operaciones. Fue una terapia intensiva en el propio quirófano del hospital municipal de Trinidad”, explicó el especialista.

Tristemente, la paciente perdió al feto debido a un hematoma –probablemente un hematoma retroplacentario–, pero los médicos lograron estabilizarla tras dos días de intervenciones continuas, devolviendo la esperanza de volver a quedar embarazada en un futuro.

"La paciente se salvó a pesar de que perdió el feto por el hematoma , tiene una evolución favorable pero fue algo que no estamos acostumbrados a llevar al hospital provincial a un hospital municipal con todo y después hasta el traslado, la ayuda que tuvimos de todas las instituciones", subrayó.

“Hoy podemos decir que se salvó. Fue una experiencia intensa, un esfuerzo colectivo de todo el sistema de salud”, agregó García González.

El médico destacó también el sacrificio personal de uno de los intensivistas que participó en la operación.

“El primer intensivista que enviamos esa madrugada tenía a su abuela muy grave en el hospital, y aun así se fue a atender a la paciente. Su actuación fue decisiva para salvarla. Al día siguiente, cuando llegó su relevo, tuvimos que informarle que su abuela había fallecido”, relató.

El caso, ocurrido en las últimas horas del año, se ha convertido en un ejemplo de entrega profesional y vocación médica en Sancti Spíritus, un hecho bastante loable cuando se conoce que los galenos trabajan en su gran mayoría en condiciones de escasez extrema

“Mientras muchos contaban los minutos para el brindis, un grupo de batas blancas sostenía la vida de una mujer que estuvo al borde de la muerte”, concluyó el funcionario provincial.