Vídeos relacionados:
La delegación cubana de boxeo sufrió este miércoles un duro revés en el Campeonato Mundial de la IBA en Dubái, donde tres de sus cuatro representantes fueron eliminados en la fase de cuartos de final.
Con estos resultados, solo el guantanamero Arlen López, dos veces monarca olímpico, continúa con vida en el torneo y ya aseguró medalla de bronce, en medio de la debacle del pugilismo de la isla.
Julio César La Cruz cae, su rival lo llevó a la lona
El bicampeón olímpico y cinco veces monarca mundial Julio César La Cruz (92 kg) fue derrotado 1-4 por el uzbeko Turabek Khabibullaev, quedando fuera de la discusión de medallas, expuso en Facebook el periodista oficialista Guillermo Rodríguez.
La Cruz, uno de los nombres más emblemáticos del boxeo de la mayor de las Antillas, no pudo imponer su estilo frente a un rival más efectivo en los intercambios, que incluso lo llevó a la lona en el combate.
Derrota también para Giorvis Salfrán y Fernando Arzola
El también guantanamero Giorvis Salfrán (51 kg) perdió su combate ante Ruldolf Garboyan, de Armenia, y tampoco pudo avanzar a las semifinales. Salfrán no logró descifrar la defensa y ritmo de su oponente, quedándose a las puertas del podio.
Lo más leído hoy:
En la división superpesada, el santiaguero Fernando Arzola (+92 kg) cayó por decisión unánime (0-5) ante el uzbeko Arman Makhanof, a pesar de haberle propinado un conteo de protección en el tercer asalto. Su esfuerzo no fue suficiente ante el empuje final del rival y el criterio de los jueces.
Arlen López, el único cubano con medalla asegurada
La buena noticia para Cuba llegó por intermedio de López (80 kg), quien venció en un cerrado combate al tayiko Nekruz Salimov, resultado que le garantiza al menos la medalla de bronce y su presencia en las semifinales del torneo.
López se convierte así en el único superviviente de la escuadra cubana, que llegó a Dubái con cuatro Domadores en competencia y ahora deposita todas sus esperanzas en el guantanamero.
Preguntas frecuentes sobre el desempeño de Cuba en el Mundial de Boxeo 2025
¿Quién es el único boxeador cubano que avanza a las semifinales del Mundial de Boxeo 2025?
Arlen López es el único boxeador cubano que logró avanzar a las semifinales del Mundial de Boxeo 2025 en Dubái, asegurando al menos una medalla de bronce para Cuba.
¿Cómo fue el desempeño de Julio César La Cruz en el Mundial de Boxeo 2025?
Julio César La Cruz, bicampeón olímpico y cinco veces campeón mundial, fue derrotado por el uzbeko Turabek Khabibullaev con un marcador de 1-4, quedando fuera de la discusión de medallas. La Cruz no pudo imponer su estilo y fue llevado a la lona durante el combate.
¿Qué significa la actuación de Cuba en el Mundial de Boxeo 2025 para el deporte cubano?
La actuación de Cuba en el Mundial de Boxeo 2025 evidencia una crisis en el deporte cubano, reflejada en la eliminación de tres de sus cuatro representantes en los cuartos de final. Este resultado es parte de una tendencia de declive en el rendimiento deportivo de Cuba, afectado por la falta de recursos y el éxodo de talentos.
¿Cuál es la situación actual del boxeo profesional en Cuba?
El boxeo profesional ha sido recientemente reintroducido en Cuba bajo el amparo estatal, después de décadas de prohibición. Esto representa un cambio pragmático del régimen, buscando reactivar el deporte en medio de una crisis estructural y el éxodo de atletas.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.