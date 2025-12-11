Cuba queda con un solo superviviente en el Mundial de Boxeo: solo Arlen López avanza a semifinales

Julio César La Cruz fue a la lona en el Mundial

La delegación cubana de boxeo sufrió este miércoles un duro revés en el Campeonato Mundial de la IBA en Dubái, donde tres de sus cuatro representantes fueron eliminados en la fase de cuartos de final.

Con estos resultados, solo el guantanamero Arlen López, dos veces monarca olímpico, continúa con vida en el torneo y ya aseguró medalla de bronce, en medio de la debacle del pugilismo de la isla.

Julio César La Cruz cae, su rival lo llevó a la lona

El bicampeón olímpico y cinco veces monarca mundial Julio César La Cruz (92 kg) fue derrotado 1-4 por el uzbeko Turabek Khabibullaev, quedando fuera de la discusión de medallas, expuso en Facebook el periodista oficialista Guillermo Rodríguez.

La Cruz, uno de los nombres más emblemáticos del boxeo de la mayor de las Antillas, no pudo imponer su estilo frente a un rival más efectivo en los intercambios, que incluso lo llevó a la lona en el combate.

Derrota también para Giorvis Salfrán y Fernando Arzola

El también guantanamero Giorvis Salfrán (51 kg) perdió su combate ante Ruldolf Garboyan, de Armenia, y tampoco pudo avanzar a las semifinales. Salfrán no logró descifrar la defensa y ritmo de su oponente, quedándose a las puertas del podio.

En la división superpesada, el santiaguero Fernando Arzola (+92 kg) cayó por decisión unánime (0-5) ante el uzbeko Arman Makhanof, a pesar de haberle propinado un conteo de protección en el tercer asalto. Su esfuerzo no fue suficiente ante el empuje final del rival y el criterio de los jueces.

Arlen López, el único cubano con medalla asegurada

La buena noticia para Cuba llegó por intermedio de López (80 kg), quien venció en un cerrado combate al tayiko Nekruz Salimov, resultado que le garantiza al menos la medalla de bronce y su presencia en las semifinales del torneo.

López se convierte así en el único superviviente de la escuadra cubana, que llegó a Dubái con cuatro Domadores en competencia y ahora deposita todas sus esperanzas en el guantanamero.