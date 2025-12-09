Boxeador cubano en EE.UU. se pierde gran cartelera en Japón por trámites migratorios

Vídeos relacionados:

El boxeador cubano Armando Martínez, una de las promesas más sólidas del pugilismo antillano radicado en Estados Unidos, quedó fuera de la cartelera “Japón vs. El Mundo”, prevista para el 27 de diciembre, debido a retrasos en la tramitación de su residencia permanente.

La noticia, confirmada por El Nuevo Herald, cayó como un mazazo en la carrera del joven peleador, quien vive uno de los momentos más estables y ascendente de su trayectoria.

El propio Martínez reconoció que el golpe “fue más duro que cualquiera recibido en el ring”, pero aseguró que mantiene la concentración en el futuro.

El problema con su visado impidió que pudiera viajar al Medio Oriente para enfrentar al invicto japonés Taiga Imanaga (9-0), un duelo que había generado expectativas dentro y fuera del circuito profesional.

“Hicimos todo lo posible por tener los documentos a tiempo, pero el tema del visado resultó imposible. No queda de otra que seguir trabajando fuerte”, dijo al Herald.

A sus 27 años, Martínez no solo carga con un invicto profesional —17-0, 15 KOs— sino también con un apellido legendario. Hijo del campeón olímpico Armando Martínez, el joven asegura que no vive a la sombra de su padre, sino que utiliza su legado como impulso. “Estoy siendo protagonista de mi propia historia”, declaró anteriormente al periodista Jorge Ebro.

Su recorrido fuera de Cuba es parte esencial de esa historia. Tras siete años en la selección nacional, pidió la baja para buscar el profesionalismo, pero fue sancionado con dos años de inactividad sin poder obtener pasaporte. Luego emigró a Dubái, donde hizo nueve peleas, hasta que decidió dar el salto a Estados Unidos “como todos los cubanos, haciendo travesía, por la frontera, por los volcanes”, recordó en una entrevista.

Radicado hoy en Miami, trabaja bajo la guía de Dream Bigg Management y Warriors Boxing. En octubre pasado volvió a demostrar su nivel con un triunfo por decisión unánime en el Hard Rock Live de Fort Lauderdale, que lo mantenía en ruta hacia un escenario de élite como la velada japonesa.

Aunque la burocracia migratoria lo dejó fuera esta vez, Martínez afirma que no pierde la motivación. Su meta sigue intacta, con la intención de abrirse paso en el boxeo profesional y pelear por un título que pueda dedicar a sus hijas y a su familia, dentro y fuera de Cuba.