Luis Manuel Otero pone fin a su huelga de hambre tras ocho días: "Se siente mucho mejor ahora, anímicamente"

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El artista y preso político Luis Manuel Otero Alcántara puso fin el pasado lunes a su huelga de hambre de ocho días en la prisión de Guanajay, Artemisa, tal como había anunciado, según confirmó su página en Facebook.

La huelga, que se extendió del 30 de marzo al 6 de abril, fue una respuesta directa a las amenazas de muerte que recibió de agentes del Departamento 21 de la Seguridad del Estado durante una inspección en la cárcel el 28 de marzo, y a la negativa del régimen de liberarlo anticipadamente pese a los esfuerzos legales de Cubalex.

Días antes de iniciar la inanición total, Otero Alcántara había comenzado un ayuno parcial de 12 horas diarias como primera forma de protesta. Fue precisamente ese ayuno el que desencadenó las amenazas de los mandos penitenciarios: "Con una de esas mismas AKM que tú dices, venimos aquí, pero te vamos a matar aquí", le dijeron los agentes. Como respuesta, el artista radicalizó su protesta e inició la huelga de hambre total.

Durante ocho días, Otero Alcántara solo ingirió agua, agotando los pocos nutrientes de un cuerpo ya deteriorado por múltiples huelgas anteriores. En ningún momento fue llevado a la enfermería de la prisión.

La curadora de arte Anamely Ramos, quien pudo hablar con él por teléfono este martes, transmitió su estado a Martí Noticias. "Después de todos esos días, no solo de huelga sino también de silencio, llamó para decir que está bien, que está estable, que su cuerpo resistió bastante bien la huelga, con un poco de debilidad, como es normal, pero que se siente mucho mejor ahora, anímicamente".

Ramos añadió que el artista "consiguió reconectar un poco con su propia fuerza interna" y que "siente mucha paz" tras la acción. Sin embargo, también advirtió que Otero Alcántara "necesitaba fuerzas, bastante, para resistir estos tres meses que le quedan y para también reordenar sus ideas y ver qué va a hacer en caso de que, en efecto, el Estado cubano no lo quiera soltar". Su condena vence en julio de 2026, pero existe el temor fundado de que el régimen intente extenderla mediante artimañas legales.

Mientras permanecía en huelga, agentes de la Seguridad del Estado lo visitaron para intentar minimizar la amenaza de muerte, diciéndole que "había sido un error" y que no le fabricarían una nueva causa. La activista Yanelys Núñez rechazó de plano esas explicaciones: "No podemos creer nada cuando alrededor de Luis Manuel se siguen cometiendo estas injusticias". Núñez subrayó que las organizaciones que acompañan al preso político "seguimos denunciando que Luis está en riesgo, y que se siguen cometiendo arbitrariedades en su contra".

El caso de Otero Alcántara evidencia la contradicción entre el discurso oficial de indultos y la realidad de los presos políticos en Cuba. El 2 de abril, el régimen anunció la liberación de 2,010 presos como "gesto humanitario" por Semana Santa, pero ningún preso político fue incluido.

El decreto excluye explícitamente a quienes cometieron "delitos contra la autoridad", categoría bajo la cual el régimen encarcela sistemáticamente a manifestantes y opositores. Según Prisoners Defenders, había 1,214 presos políticos documentados en Cuba a finales de febrero de 2026. Un primer indulto en marzo, tras mediación del Vaticano, liberó 51 personas, de las cuales solo entre 19 y 27 eran presos políticos según organizaciones independientes.

Otero Alcántara fue detenido el 11 de julio de 2021 cuando intentaba sumarse a las protestas antigubernamentales del 11J y condenado a cinco años de prisión por ultraje a los símbolos patrios, desacato y desórdenes públicos. A lo largo de su encarcelamiento ha protagonizado múltiples huelgas de hambre: la de enero-febrero de 2022 le causó parálisis facial parcial y lesión ocular. Amnistía Internacional lo reconoce como preso de conciencia y exige su liberación inmediata.

"Ha habido mucho apoyo, mucha solidaridad hacia él, muchas muestras de cariño y también ha tenido mucha repercusión en la prensa y en todos los ámbitos. Él sabe que no está solo", concluyó Ramos, en un mensaje que resume tanto el respaldo internacional al artista como la soledad estructural a la que el régimen condena a todos sus presos políticos.