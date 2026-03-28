Amenazan de muerte a Luis Manuel Otero Alcántara y otros presos políticos en la cárcel de Guanajay

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Agentes de la Seguridad del Estado y autoridades carcelarias amenazaron este viernes de muerte a los presos políticos Luis Manuel Otero Alcántara, Daniel Alfaro Frías y Jorge Ayala en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, en la provincia de Artemisa.

Alfaro Frías denunció los hechos mediante una llamada telefónica a Martí Noticias, en la que describió cómo oficiales del Departamento 21 y el encargado de Prisiones en la provincia, Javier Reboso, realizaron una inspección en las celdas que derivó en confrontaciones directas con los reclusos.

Según el testimonio de Alfaro, los agentes provocaron a Otero Alcántara durante la revisión y el artista cuestionó la capacidad militar del régimen al preguntar si con cuatro fusiles AKM pensaban repeler un ataque extranjero.

La respuesta de los oficiales fue una amenaza directa: "Con una de esas mismas AKM que tú dices, venimos aquí, pero te vamos a matar aquí".

"Estuvieron provocando a Alcántara... entraron en debate y lo amenazaron que con una AKM le venían a matar", señaló.

Alfaro Frías, de 62 años, también denunció que fue amenazado personalmente ante un posible escenario de intervención extranjera en la isla: "Fui amenazado, que si los americanos llegan aquí a Cuba, ellos lo primero que van a hacer es matarnos a nosotros".

El activista, coordinador del movimiento Opositores por una Nueva República, cumple una condena de nueve años por delitos de asociaciones y manifestaciones ilícitas tras ser detenido en San Antonio de los Baños en 2024.

Las amenazas se producen apenas cuatro días después de que el Tribunal Provincial Popular de Artemisa rechazara, el pasado lunes, el recurso de habeas corpus presentado por la organización Cubalex para lograr la liberación inmediata de Otero Alcántara, quien según la defensa ya habría cumplido su condena de cinco años sumando el tiempo en prisión provisional y las rebajas por conducta.

Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro, lleva preso desde el 11 de julio de 2021, cuando fue arrestado al intentar sumarse a las protestas antigubernamentales que ese día sacudieron toda Cuba.

Su estado de salud es crítico: padece chikungunya, herpes cutáneo, parásitos intestinales e infecciones sin recibir atención médica adecuada, y en diciembre de 2025 inició una nueva huelga de hambre como protesta por sus condiciones de reclusión.

El Departamento 21 de la Seguridad del Estado es la sección de contrainteligencia del Ministerio del Interior especializada en vigilar y reprimir a disidentes, y su presencia en la inspección de este viernes subraya el carácter político de las amenazas.

Alfaro Frías cerró su denuncia con una advertencia sobre la situación general en el penal: "Los presos políticos hoy en día estamos en peligro para la vida aquí en la prisión, por lo menos aquí en la prisión de Guanajay".