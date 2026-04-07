Senador de EE.UU. acusa al régimen cubano de liberar criminales y no a presos políticos

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El senador republicano por Florida Rick Scott acusó este martes al régimen de Castro/Díaz-Canel de engañar a la comunidad internacional con su llamado "indulto masivo", al liberar únicamente a criminales comunes mientras mantiene encarcelados y oprime a los presos políticos cubanos.

El anuncio del indulto fue hecho por el gobierno cubano el 2 de abril de 2026, presentado como un "gesto humanitario y soberano" con motivo de la Semana Santa, y beneficia a 2,010 reclusos.

Sin embargo, excluye explícitamente a quienes cometieron "delitos contra la autoridad", categoría usada sistemáticamente para encarcelar a opositores, manifestantes y críticos del régimen.

"Ha pasado más de una semana desde que el régimen anunció su llamado 'indulto masivo'. En realidad, el ilegítimo régimen comunista de Castro/Díaz-Canel solo está liberando a los criminales regulares mientras continúa procesando y oprimiendo brutalmente a los prisioneros políticos y al pueblo valiente de Cuba por defender la libertad", escribió Scott en su cuenta de X.

El senador exigió que la lista completa de presos políticos sea hecha pública de inmediato y reclamó la liberación de todos ellos: "¡Todos los presos políticos deben ser liberados ahora!"

En su publicación, Scott detalló tres casos concretos de presos políticos que permanecen recluidos pese al indulto.

El primero es Jonathan David Muir Burgos, un menor de 16 años detenido en la prisión de Canaleta, en Ciego de Ávila, tras ser arrestado durante protestas por cortes de energía en marzo de 2026. "¡Él es solo un niño!", escribió Scott.

El segundo caso es el del músico y activista Maykel "Osorbo" Castillo Pérez, desaparecido forzosamente en 2021 y condenado a nueve años de prisión.

Scott denunció que, tras realizar múltiples huelgas de hambre, se le ha negado atención médica y se desconoce su estado de salud.

"Todo porque se convirtió en la voz de los valores pro-democracia y la libertad para el pueblo cubano", señaló el senador.

El tercer caso mencionado es el de Luis Manuel Alcántara, defensor de derechos humanos y artista cubano.

Según Scott, ha estado "dentro y fuera del confinamiento solitario con poca o ninguna atención médica en condiciones insoportables", todo por pronunciarse contra las violaciones de derechos humanos del régimen.

Luis Manuel Otero Alcántara inició una nueva huelga de hambre el 31 de marzo de 2026 en protesta por amenazas de muerte de oficiales de la Seguridad del Estado, y el Tribunal Provincial Popular de Artemisa rechazó un habeas corpus a su favor el 23 de marzo.

La organización Prisoners Defenders registraba 1,214 presos políticos en Cuba a finales de febrero de 2026, ninguno de los cuales fue incluido en el indulto.

Justicia 11J estimaba al menos 760 presos políticos, entre ellos 358 detenidos tras las protestas del 11 de julio de 2021.

Este es el quinto indulto anunciado por el régimen cubano desde 2011 y el segundo de 2026. El primero fue en marzo, cuando se liberaron 51 reclusos tras un diálogo con el Vaticano, de los cuales entre cinco y 27 eran presos políticos según distintas organizaciones.

Scott ya había criticado el indulto el pasado sábado, calificándolo de "esquema para ahorrar dinero" y exigiendo la publicación de la lista completa de beneficiados.