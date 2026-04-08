Video de cámara corporal expone asalto violento cometido por tres cubanos en Miami

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Un video que acaba de salir a la luz pone imágenes crudas a un caso que ya había estremecido a la comunidad de La Pequeña Habana. Las escenas, captadas por cámaras corporales de la policía y sistemas de vigilancia, muestran el nivel de violencia con el que actuaron tres cubanos durante un asalto dentro de una vivienda en Miami.

Según material obtenido en exclusiva por Local 10 News, los agresores redujeron a una de las víctimas en el suelo y luego irrumpieron en la casa alrededor de las 10:00 de la noche del 29 de diciembre de 2025. Dentro, la situación se tornó aún más angustiante: un hombre y una mujer fueron golpeados, amordazados y atados con bridas de plástico mientras los delincuentes exigían dinero.

Las imágenes revelan el momento en que los atacantes inmovilizan al propietario, le cubren la boca para impedir que pida ayuda y lo obligan, en medio de la agresión, a abrir una caja fuerte que contenía unos 400 dólares. También se llevaron joyas de oro, de acuerdo con el reporte policial citado por Local 10 News.

La mujer, que dormía cuando comenzó el asalto, despertó entre gritos. Fue igualmente golpeada y sometida. Ambos quedaron atrapados en una escena de terror dentro de su propia casa.

El video también recoge la llegada de los agentes, que escuchan los gritos de auxilio desde el exterior antes de rodear la vivienda. “¡Manos arriba! ¡Dense la vuelta!”, se oye ordenar a los oficiales segundos antes de detener a los sospechosos.

Los detenidos fueron identificados como Agustín Hernández, de 46 años; Rogelio Espina, de 54; y Yoamil Nápoles, de 50. De acuerdo con los registros, dos de ellos no tienen hogar y el tercero residía en Miami. Permanecen sin derecho a fianza en el Centro de Detención de Metrowest desde el 30 de diciembre.

Las víctimas sufrieron lesiones, incluyendo una fractura nasal y cortes, aunque decidieron no ser trasladadas a un hospital. A pesar del trauma, dijeron a Local 10 News que sienten alivio al saber que los responsables están tras las rejas mientras el caso sigue su curso.

El video no solo confirma la violencia del ataque, sino que deja al descubierto el miedo vivido por una pareja sorprendida en la intimidad de su hogar, una realidad que golpea de cerca a muchos dentro de la comunidad cubana en el sur de Florida.