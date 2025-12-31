Policía de Miami arresta a tres individuos por robo y secuestro en una casa en La Pequeña Habana

Vídeos relacionados:

La policía de Miami arrestó el martes a tres individuos que ejecutaron un robo con allanamiento de vivienda y lesiones a sus moradores en La Pequeña Habana.

Según informa Local 10 News, los presuntos delincuentes ingresaron por la fuerza al inmueble, ubicado en Southwest Eighth Street, en torno a las 10 pm del lunes, y obligaron a una de las dos víctimas –un hombre y una mujer– "a abrir una caja fuerte, que contenía aproximadamente 400 dólares en efectivo".

El reporte policial identificó a los asaltantes como Agustín Hernández, de 46 años, Rogelio Espina, de 54, y Yoamil Nápoles, de 50. Dos de ellos son homeless, y el tercero está desempleado.

Cuando la Policía arribó al lugar, todavía se encontraban dentro de la casa.

Según los agentes, los sospechosos golpearon al hombre en el estómago al irrumpir en la vivienda, e inmovilizaron a las víctimas con bridas.

La mujer afectada por el violento proceder de los tres delincuentes confesó estar aterrorizada y pidió que acaben en la cárcel.

La conocida jueza Mindy Glazer les impuso la orden de no volver a tener contacto alguno con las víctimas.

De momento, enfrentan cargos por agresión, robo con allanamiento de morada y secuestro.