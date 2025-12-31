Policía de Miami arresta a tres individuos por robo y secuestro en una casa en La Pequeña Habana

Vídeos relacionados:
La policía de Miami arrestó el martes a tres individuos que ejecutaron un robo con allanamiento de vivienda y lesiones a sus moradores en La Pequeña Habana.
Según informa Local 10 News, los presuntos delincuentes ingresaron por la fuerza al inmueble, ubicado en Southwest Eighth Street, en torno a las 10 pm del lunes, y obligaron a una de las dos víctimas –un hombre y una mujer– "a abrir una caja fuerte, que contenía aproximadamente 400 dólares en efectivo".
El reporte policial identificó a los asaltantes como Agustín Hernández, de 46 años, Rogelio Espina, de 54, y Yoamil Nápoles, de 50. Dos de ellos son homeless, y el tercero está desempleado.
Cuando la Policía arribó al lugar, todavía se encontraban dentro de la casa.
Según los agentes, los sospechosos golpearon al hombre en el estómago al irrumpir en la vivienda, e inmovilizaron a las víctimas con bridas.
La mujer afectada por el violento proceder de los tres delincuentes confesó estar aterrorizada y pidió que acaben en la cárcel.
La conocida jueza Mindy Glazer les impuso la orden de no volver a tener contacto alguno con las víctimas.
De momento, enfrentan cargos por agresión, robo con allanamiento de morada y secuestro.
Preguntas Frecuentes sobre el Robo y Secuestro en La Pequeña Habana
¿Qué sucedió en el robo y secuestro en La Pequeña Habana?
Tres individuos fueron arrestados por irrumpir en una vivienda, robar y secuestrar a sus moradores en La Pequeña Habana. Los asaltantes, identificados como Agustín Hernández, Rogelio Espina y Yoamil Nápoles, entraron por la fuerza, golpearon a un hombre, y obligaron a las víctimas a abrir una caja fuerte con 400 dólares.
¿Cuáles son los cargos que enfrentan los detenidos por el robo en La Pequeña Habana?
Los detenidos enfrentan cargos por agresión, robo con allanamiento de morada y secuestro. La jueza Mindy Glazer les impuso una orden de restricción para no tener contacto con las víctimas.
¿Cuál es la situación de inseguridad en Miami con respecto a los robos y delitos similares?
Miami ha experimentado varios incidentes de robos y delitos violentos en los últimos meses, lo que refleja una creciente preocupación por la seguridad en la comunidad. Casos como el robo a mano armada y el violento ataque doméstico destacan la necesidad de una mayor vigilancia y medidas de seguridad para proteger a los residentes.
¿Cómo reaccionó la comunidad ante el aumento de la delincuencia en Miami?
La comunidad ha expresado preocupación y exigencias de mayor protección por parte de las autoridades. Incidentes de violencia y robos han generado alarma pública, y los residentes demandan una respuesta eficaz para frenar la ola de delitos.
