Régimen cubano interroga a directivos del Centro de Estudios Convivencia en Pinar del Río

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La Seguridad del Estado cubana interrogó este miércoles a los dos principales directivos del Centro de Estudios Convivencia (CEC) en la Unidad de Trámites Pinar-1 de las Oficinas de Inmigración y Extranjería en Pinar del Río, en lo que la organización calificó en redes sociales como una nueva acción de hostigamiento contra su trabajo.
El interrogatorio comenzó a las 10:30 de la mañana y fue conducido por el Mayor Juan Manuel Pérez, jefe de la brigada de enfrentamiento a la contrarrevolución en la provincia, y el Mayor John, presentado como el nuevo oficial de la Seguridad del Estado asignado a "atender" a Convivencia en sustitución del Mayor Ernesto.
Primero fue interrogado Dagoberto Valdés Hernández, director del CEC y de la revista Convivencia, con tres objetivos declarados por los oficiales.
El primero fue el incidente del día anterior, cuando dos miembros de la organización ambientalista Naturpaz visitaron su domicilio y fueron interceptados en la calle por agentes del Estado, quienes leyeron sus declaraciones y advirtieron que no permitirán que Convivencia desarrolle talleres ni establezca alianzas con Naturpaz ni con ninguna otra organización.
El segundo objetivo fue la presentación de libros derivados de las tesis doctorales de Valdés y de Yoandy Izquierdo Toledo en la Biblioteca Pública de Hialeah, el pasado 21 de marzo, sobre la que los agentes preguntaron si se percibía dinero o premios por los libros.
El tercer objetivo fue una advertencia política directa: que cualquier alianza o actividad con otros podría ser considerada colaboración con el enemigo en el contexto de tensión con Estados Unidos. El Mayor Juan Manuel afirmó que "en Cuba no iba a pasar lo de Venezuela, que han cambiado hasta el color rojo", y que actuarían antes que salga el primer misil de los Estados Unidos.
Desde el CEC reafirmaron que el Centro de Estudios Convivencia tiene muy claro su perfil y que continuarán con su labor de pensamiento y formación cívica independientemente de las presiones recibidas.
No es la primera vez que los directivos del CEC son sometidos a este tipo de acciones. En enero de 2026, la Seguridad del Estado acusó de terrorismo y colaboración con potencia extranjera a Valdés Hernández. Anteriormente, en julio de 2024, fue interrogado durante más de hora y media, y en diciembre de 2022, ambos Valdés e Izquierdo fueron interrogados en circunstancias similares.
Preguntas frecuentes sobre el hostigamiento al Centro de Estudios Convivencia en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué la Seguridad del Estado cubana interrogó a los directivos del Centro de Estudios Convivencia?
La Seguridad del Estado cubana interrogó a los directivos del Centro de Estudios Convivencia (CEC) como parte de un patrón de hostigamiento debido a sus actividades cívicas y su relación con organizaciones y diplomáticos internacionales. Las autoridades buscan frenar cualquier tipo de alianza o actividad que consideren una amenaza al régimen.
¿Qué objetivos tenía el interrogatorio a Dagoberto Valdés Hernández?
El interrogatorio a Dagoberto Valdés Hernández, director del CEC, tuvo tres objetivos principales: investigar un incidente con miembros de la organización Naturpaz, cuestionar la presentación de libros derivados de sus tesis doctorales y advertir sobre las consecuencias de establecer alianzas con otras organizaciones, lo cual podría considerarse colaboración con el enemigo en el contexto de las tensiones con Estados Unidos.
¿Qué acciones ha tomado el régimen cubano contra el Centro de Estudios Convivencia en el pasado?
El régimen cubano ha sometido a los directivos del CEC a interrogatorios y detenciones en varias ocasiones, acusándolos de terrorismo y colaboración con potencias extranjeras. Estas acciones forman parte de un esfuerzo más amplio para silenciar las voces disidentes y evitar el contacto con diplomáticos y organizaciones internacionales.
¿Cómo responde el Centro de Estudios Convivencia al hostigamiento del régimen cubano?
El Centro de Estudios Convivencia reafirma su compromiso con el pensamiento y la formación cívica, a pesar de las presiones del régimen. La organización continúa con sus actividades, denunciando públicamente los actos de hostigamiento y manteniendo su posición crítica frente al gobierno cubano.
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