Seguro Social de EE.UU. advierte de estafas a sus beneficiarios: ¿Qué hacer para protegerse?

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La Oficina del Inspector General de la Administración del Seguro Social (SSA) emitió una alerta pública advirtiendo sobre una ola de correos electrónicos fraudulentos en los que delincuentes suplantan la identidad de la agencia para robar información personal y dinero a los beneficiarios.

Los correos fraudulentos imitan el formato, los logotipos, los colores y el lenguaje oficial de la SSA, pero provienen de dominios que no terminan en ".gov".

Según la alerta, los estafadores envían mensajes que parecen provenir del Seguro Social e incluyen un enlace pidiendo a la persona descargar su estado de cuenta.

"Aunque estos correos parecen ser de la SSA, están diseñados para engañarle y hacer que haga clic en los enlaces, ya sea para acceder a su computadora o a su información personal", advirtió Michelle L. Anderson, Asistente del Inspector General para Auditoría de la OIG.

La funcionaria también señaló: "Estamos viendo un aumento significativo de correos electrónicos fraudulentos diseñados para parecer comunicaciones oficiales de la Administración del Seguro Social. Estos mensajes no son del Seguro Social. Quien reciba uno debe eliminarlo de inmediato y reportarlo".

Los estafadores han escalado sus tácticas: pueden usar el nombre de una persona que realmente trabaja en la agencia y enviar una fotografía o un archivo adjunto como "prueba" de identidad.

Además, la OIG advierte que los delincuentes están incorporando inteligencia artificial como táctica adicional para hacer sus comunicaciones más convincentes y difíciles de detectar.

Cuatro señales para identificar una estafa

Hay cuatro señales básicas que identifican una estafa: el estafador finge ser de una organización conocida para ganar confianza; dice que hay un problema o un premio; presiona para actuar de inmediato; y exige un pago en una forma específica.

El Seguro Social aclara que nunca amenaza con arrestos ni acciones legales por no pagar dinero de inmediato, nunca suspende números de Seguro Social ni solicita pagos con tarjetas de regalo, tarjetas de débito prepagadas, transferencias bancarias, criptomonedas o efectivo por correo postal, y nunca ofrece mover dinero a una cuenta bancaria "protegida".

La agencia tampoco envía mensajes directos por redes sociales ni exige guardar secreto sobre ninguna comunicación.

"Los estafadores crean páginas y cuentas falsas en las redes sociales utilizando imágenes y jerga relacionadas con el Seguro Social. Esto les ayuda a parecer como si estuvieran asociados o respaldados por el Seguro Social. Las páginas falsas podrían aparentar ser de la agencia o de funcionarios del Seguro Social y la OIG", advierte el comunicado oficial.

Ante cualquier correo sospechoso, la recomendación es permanecer tranquilo, no hacer clic en ningún enlace ni abrir archivos adjuntos, y reportar la estafa a la Oficina del Inspector General en oig.ssa.gov/espanol.

Las autoridades recomiendan seguir los consejos del Seguro Social y OIG en LinkedIn, X (antes Twitter) y Facebook o suscribiéndose para recibir las alertas por correo electrónico.

En 2025, la Comisión Federal de Comercio recibió más de 330,000 quejas sobre estafas de suplantación de agencias gubernamentales, un 25 % más que el año anterior, siendo la SSA uno de los organismos más imitados por los delincuentes.

Otra estafa: criminales se hacen pasar por policías y exigen dinero

La semana pasada, el Departamento de Policía de Plantation, en el condado de Broward, emitió una alerta urgente sobre una estafa telefónica activa en la que delincuentes se hacen pasar por sus agentes para exigir dinero a residentes del sur de Florida.

Los estafadores utilizan una técnica conocida como "spoofing" para falsificar el número oficial del Departamento, de modo que la llamada aparece en el identificador como si proviniera de la línea real de la Policía.

Pero la suplantación no se limita al número: los criminales también usan los nombres de oficiales reales del departamento para dar mayor credibilidad a sus amenazas, según confirmaron las autoridades.

La táctica consiste en advertir a las víctimas que serán arrestadas si no realizan una transferencia de dinero de forma inmediata.

El Departamento fue categórico en su comunicado oficial: "El Departamento de Policía de Plantation NUNCA le llamará para exigir un pago ni solicitar transferencias de dinero para evitar un arresto".

Las autoridades también aclararon que no aceptan pagos "mediante transferencias bancarias, tarjetas de regalo ni criptomonedas", y que "los asuntos legítimos de aplicación de la ley se manejan en persona o a través de procesos judiciales oficiales, nunca por teléfono con demandas de pago".