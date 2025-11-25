Se aproxima un frente frío: Cuba se alista para días más frescos y lluviosos

Vídeos relacionados:

Cuba podría experimentar un cambio notable en las condiciones del tiempo hacia finales de esta semana, con la llegada de un nuevo frente frío que se aproximará a la costa norte del occidente de isla y a la península de Yucatán durante la noche del jueves 27 de noviembre.

Según informó la página especializada Tiempo a su Favor en Facebook, aunque todavía no está completamente definido si el frente llegará a penetrar en territorio cubano, sí se prevé un ligero descenso de las temperaturas, especialmente en las máximas del viernes y sábado.

El pronóstico del meteorólogo MSc. Álvaro Pérez Senra detalla que el frente frío podría traer consigo temperaturas máximas más frescas, mayor nubosidad, incremento de lluvias en algunas zonas del país y condiciones inestables típicas del tránsito de sistemas frontales.

Pérez Senra adelantó que este miércoles ofrecerá detalles más específicos sobre el comportamiento de las lluvias y las temperaturas previstas para el fin de semana, de acuerdo con los modelos recientes.

El Instituto de Meteorología también prevé días inestables

El Instituto de Meteorología de Cuba (INSMET) confirmó igualmente que los próximos días estarán marcados por un aumento de la inestabilidad, con lluvias en varias regiones del país, asociadas tanto al acercamiento del frente frío como al flujo húmedo del noreste que se establecerá tras su paso. El organismo destacó que las precipitaciones podrían ser más frecuentes en zonas del occidente y el centro, sin descartar eventos aislados de intensidad moderada.

Esta combinación de factores atmosféricos favorecerá mayor nubosidad, un ambiente más fresco y condiciones típicas de la transición hacia el período invernal. De acuerdo con sus modelos, las lluvias podrían extenderse durante el fin de semana, acompañadas de vientos moderados y un descenso perceptible en las temperaturas máximas.

Primeros pulsos invernales

Con noviembre avanzando hacia su última semana, este sistema frontal formaría parte de los primeros pulsos invernales que comienzan a impactar el Caribe y el occidente de Cuba durante esta época del año, cuando son comunes los descensos suaves de temperatura y episodios de lluvias focalizadas.