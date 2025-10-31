"El agua está subiendo muy rápido": Familias piden ayuda e información real en Río Cauto

Familias del municipio Río Cauto, en la provincia de Granma, denunciaron que el agua sigue subiendo con rapidez y reclamaron “información real” y auxilio inmediato ante una situación que describen como “algo nunca visto”, con calles y viviendas bajo el agua y zonas incomunicadas.
Los mensajes, difundidos en redes sociales, cuestionan que se haya afirmado que “todo estaba controlado” y alertan de que “no va a quedar nada en Río Cauto” si no llegan refuerzos y suministros básicos.
"Por favor ayuda para Río Cauto, el agua ya está subiendo muy rápido, es algo nunca visto, hago un llamado de urgencia a todas las autoridades de Cuba", escribió la internauta Maylen Oyacita.
En medio de ese clima de angustia, autoridades militares y técnicas informaron que el río Cauto comenzó a descender entre Cauto Cristo (Granma) y Baraguá (Santiago de Cuba), aunque reconocieron que varias comunidades siguen anegadas y con operaciones de rescate en curso.
Las denuncias de cubanos indican que la situación está lejos de estar controlada: "Díganme que esto es mentira, ahora mismo en Río Cauto las personas huyendo evacuando como pueden y ustedes el gobierno dice que todo en calma, qué cara más dura tienen, hipócritas, ustedes traten de que no les pase nada a más familias porque haré la denuncia donde sea por su negligencia".
Una comisión integrada por mandos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias —incluido el jefe de Ingeniería y el jefe del Estado Mayor del Ejército Oriental— y especialistas del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos recorrió Cauto Cristo y Río Cauto, el municipio más golpeado por las lluvias y el desbordamiento tras el paso del huracán Melissa, y dispuso continuar evacuaciones y mantener vigilancia sobre embalses y el cauce inferior del río.
La delegada provincial del INRH, Marbelis Campos Busquet, aseguró que los 11 embalses de Granma se encuentran en “perfecto estado técnico” y que nueve alcanzaron su nivel máximo, mientras persiste el vertimiento controlado.
No obstante, la saturación de los suelos y la lámina de agua acumulada complican la recuperación y sostienen el riesgo en los asentamientos ribereños.
En Facebook los vecinos compartieron imágenes de barrios de la cabecera y de comunidades como Trinidad con el agua dentro de las viviendas y accesos cortados, en contraste con la percepción oficial de que la situación estaría bajo control.
La Defensa Civil mantuvo este viernes en fase de alarma ciclónica a los municipios de Río Cauto y Cauto Cristo debido a la compleja situación hidrológica, al tiempo que decretó fase recuperativa para el resto de la provincia de Granma y para Santiago de Cuba, con la advertencia de que en los territorios mencionados el peligro sigue siendo “crítico y peligroso”.
En paralelo, más de 1,300 pobladores de Guamo fueron evacuados de madrugada hacia Jobabo (Las Tunas) por el riesgo inminente de nuevas crecidas, mientras continuaban los movimientos de brigadas de apoyo para rescates puntuales y traslado de personas vulnerables.
En el terreno, los testimonios insisten en la urgencia de alimentos, agua potable, energía y medios de comunicación operativos para coordinar la ayuda, además de botes o vehículos de gran porte que permitan sortear los tramos inundados.
La combinación de cauces desbordados, suelos saturados y embalses al tope mantiene aislados a numerosos vecinos, que piden claridad sobre el comportamiento del río y sobre los pasos a seguir para garantizar su seguridad y el resguardo de sus pertenencias.
Mientras las instituciones sostienen que el descenso del Cauto es paulatino, las familias reiteran que el agua no cede en sus barrios y piden respuestas y auxilio efectivos.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.