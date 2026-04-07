Influencer Amanda Camaraza: "Increíble como entre cubanos nos decimos cosas tan feas y recibimos el apoyo desde afuera"

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La influencer cubana Amanda Camaraza encendió sus redes sociales con una reflexión que tocó fibras en la comunidad de la diáspora: el contraste entre las críticas que recibe de sus propios compatriotas y el apoyo que llega desde afuera.
Todo comenzó cuando Amanda reposteó una crítica de un usuario que minimizaba los avances de su emprendimiento, argumentando que su éxito se debió únicamente a la suerte de un video viral y que sin esa exposición su aceite —producto propio que comercializa— no lo conocería nadie.
La respuesta de Amanda fue directa y sin rodeos: "Qué interesante cómo para algunos todo se resume a 'suerte' cuando ven a alguien avanzar. Un video puede abrir una puerta, pero sostenerse, crecer y construir algo real requiere disciplina, trabajo y una mentalidad que no todo el mundo tiene".
La influencer fue más allá y apuntó a un patrón que muchos cubanos en la diáspora reconocen: "Es muy común ver cómo algunos prefieren criticar en lugar de inspirarse, sobre todo cuando ven a otro cubano prosperar. Pero bueno, cada quien refleja lo que lleva por dentro".
Y cerró con una frase que dejó poco espacio para la duda: "Yo sigo enfocada en lo mío, creciendo, trabajando y logrando… mientras otros siguen opinando desde el mismo lugar".
Pero la cuestión no quedó allí, en otra historia compartió mensajes de apoyo, uno de ellos nada menos que del cantante puertorriqueño Jay Wheeler, conocido por éxitos como "La Curiosidad" junto a Myke Towers, quien comentó en una de sus historias de Instagram con un entusiasta "¡Rompiste! ¡Felicidades! ¡Dios bendiga...!", un gesto que Amanda no dejó pasar sin reflexionar en voz alta.
"Increíble como entre cubanos muchas veces nos decimos cosas tan feas y recibimos el apoyo desde afuera, de donde menos imaginamos", escribió la creadora de contenido, acompañada de un meme del gato blanco llorando que resumía perfectamente el tono agridulce del momento.
"Igual siempre agradezco todos los que sí me brindan su amor. Pero sería tan lindo que nos apoyáramos más y no juzgáramos tanto el esfuerzo ajeno", agregó.
El debate sobre la falta de solidaridad dentro de la comunidad cubana en el exterior no es nuevo, y son muchos los que cuestionan que sea el propio cubano el que más agreda a sus coterráneos.
Preguntas Frecuentes sobre Amanda Camaraza y la Diáspora Cubana
CiberCuba te lo explica:
¿Qué reflexión hizo Amanda Camaraza sobre el apoyo entre cubanos?
Amanda Camaraza criticó la falta de apoyo entre cubanos, destacando que muchas veces recibe más apoyo de personas fuera de Cuba que de sus propios compatriotas. Ella enfatizó la importancia de apoyarse mutuamente en lugar de criticarse.
¿Cómo respondió Amanda a las críticas sobre su éxito?
Amanda Camaraza respondió a las críticas sobre su éxito aclarando que, aunque un video viral puede abrir puertas, mantenerse y crecer requiere disciplina, trabajo y mentalidad. Destacó que el éxito no es solo cuestión de suerte.
¿Qué comentarios recibió Amanda de figuras reconocidas?
Amanda Camaraza recibió un mensaje de apoyo del cantante puertorriqueño Jay Wheeler, quien le expresó su admiración y buenos deseos. Este gesto fue significativo para Amanda, resaltando el contraste entre el apoyo externo y las críticas internas.
¿Por qué es importante la solidaridad en la comunidad cubana en el exterior?
La solidaridad es crucial para fortalecer la comunidad cubana en el exterior, ya que permite enfrentar los desafíos del exilio con apoyo mutuo. La falta de solidaridad puede aumentar el aislamiento y dificultar el éxito individual y colectivo.
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