Influencer Amanda Camaraza: "Increíble como entre cubanos nos decimos cosas tan feas y recibimos el apoyo desde afuera"

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La influencer cubana Amanda Camaraza encendió sus redes sociales con una reflexión que tocó fibras en la comunidad de la diáspora: el contraste entre las críticas que recibe de sus propios compatriotas y el apoyo que llega desde afuera.

Todo comenzó cuando Amanda reposteó una crítica de un usuario que minimizaba los avances de su emprendimiento, argumentando que su éxito se debió únicamente a la suerte de un video viral y que sin esa exposición su aceite —producto propio que comercializa— no lo conocería nadie.

La respuesta de Amanda fue directa y sin rodeos: "Qué interesante cómo para algunos todo se resume a 'suerte' cuando ven a alguien avanzar. Un video puede abrir una puerta, pero sostenerse, crecer y construir algo real requiere disciplina, trabajo y una mentalidad que no todo el mundo tiene".

Captura Instagram / Amanda Camaraza

La influencer fue más allá y apuntó a un patrón que muchos cubanos en la diáspora reconocen: "Es muy común ver cómo algunos prefieren criticar en lugar de inspirarse, sobre todo cuando ven a otro cubano prosperar. Pero bueno, cada quien refleja lo que lleva por dentro".

Y cerró con una frase que dejó poco espacio para la duda: "Yo sigo enfocada en lo mío, creciendo, trabajando y logrando… mientras otros siguen opinando desde el mismo lugar".

Pero la cuestión no quedó allí, en otra historia compartió mensajes de apoyo, uno de ellos nada menos que del cantante puertorriqueño Jay Wheeler, conocido por éxitos como "La Curiosidad" junto a Myke Towers, quien comentó en una de sus historias de Instagram con un entusiasta "¡Rompiste! ¡Felicidades! ¡Dios bendiga...!", un gesto que Amanda no dejó pasar sin reflexionar en voz alta.

"Increíble como entre cubanos muchas veces nos decimos cosas tan feas y recibimos el apoyo desde afuera, de donde menos imaginamos", escribió la creadora de contenido, acompañada de un meme del gato blanco llorando que resumía perfectamente el tono agridulce del momento.

Captura Instagram / Amanda Camaraza

"Igual siempre agradezco todos los que sí me brindan su amor. Pero sería tan lindo que nos apoyáramos más y no juzgáramos tanto el esfuerzo ajeno", agregó.

El debate sobre la falta de solidaridad dentro de la comunidad cubana en el exterior no es nuevo, y son muchos los que cuestionan que sea el propio cubano el que más agreda a sus coterráneos.