Díaz-Canel cuestiona pregunta de periodista estadounidense: "Te la dio el Departamento de Estado"

Miguel Díaz-Canel reaccionó con irritación este jueves durante su primera entrevista con una cadena de televisión estadounidense cuando la periodista Kristen Welker, del programa "Meet the Press" de NBC News, le preguntó si estaría "dispuesto a dimitir para salvar a su país".

El mandatario cubano respondió con dos contrapreguntas: "¿Le hacen esa pregunta a Trump?" y si la pregunta "provenía del Departamento de Estado de los Estados Unidos", en lo que constituyó el momento más tenso del intercambio realizado en La Habana.

Díaz-Canel rechazó categóricamente cualquier posibilidad de abandonar el poder: "Renunciar no forma parte de nuestro vocabulario".

El gobernante también defendió lo que calificó como soberanía cubana: "En Cuba, quienes ocupan puestos de liderazgo no son elegidos por el gobierno estadounidense ni cuentan con un mandato de dicho gobierno. Tenemos un Estado libre y soberano. Gozamos de autodeterminación e independencia, y no estamos sujetos a los designios de Estados Unidos".

Insistió además en que los líderes cubanos "son elegidos por el pueblo, aunque existe una narrativa que intenta ignorar eso", y afirmó que "cualquiera de nosotros, antes de asumir un rol de liderazgo, necesita ser elegido a nivel popular en su distrito electoral por miles de cubanos".

Cuba opera, sin embargo, bajo un sistema de partido único que no permite la existencia de partidos de oposición. Todos los candidatos a la Asamblea Nacional deben pertenecer al Partido Comunista, y no existe una oposición política legal ni transparencia real en el proceso electoral.

La entrevista tiene un valor histórico excepcional. La última vez que un líder cubano apareció en "Meet the Press" fue Fidel Castro en 1959.

El intercambio se produce en medio de una escalada de presión sin precedentes de la administración Trump. El secretario de Estado Marco Rubio calificó a Cuba de "desastre" y afirmó que "los cubanos solo pueden tener éxito si abandonan el país", condicionando cualquier cambio a la salida de quienes están "al mando". Trump, por su parte, calificó a Cuba de "nación fallida" y sugirió en febrero la posibilidad de "una toma de poder amistosa, o podría no serlo".

Rubio también rechazó los argumentos del régimen sobre la escasez energética, afirmando que no existe ningún bloqueo naval alrededor de Cuba y que el país no tiene combustible "porque lo quiere gratis, y nadie regala petróleo ni combustible a menos que la Unión Soviética o Maduro los estén subsidiando".

La isla atraviesa su peor crisis energética en años, con apagones de hasta 30 horas diarias, déficits de generación eléctrica superiores a 1,800 megavatios y escasez crónica de alimentos y medicamentos. La situación se agravó tras el corte del suministro petrolero venezolano, luego de la captura del presidente Nicolás Maduro por fuerzas especiales estadounidenses en enero.

El primer segmento de la entrevista se emitió este jueves; la versión extendida se transmitirá el domingo en "Meet the Press".