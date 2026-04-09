Díaz-Balart asegura que el régimen cubano no sobrevivirá a la administración Trump

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El congresista republicano Mario Díaz-Balart lanzó una de las declaraciones más contundentes de los últimos meses sobre el futuro político de Cuba, tras asegurar que la dictadura no resistirá el actual mandato del presidente Donald Trump.

“Estoy convencido de que esta dictadura, no va a sobrevivir este término del presidente Trump”, afirmó durante una entrevista en Telemundo 51, en medio de crecientes tensiones entre Washington y La Habana .

Sus palabras llegan en un momento marcado por nuevas acusaciones contra el régimen cubano, presuntamente implicado en fraudes millonarios al sistema de salud estadounidense, y por el endurecimiento del discurso político desde Estados Unidos.

Díaz-Balart fue más allá y aseguró que el fin del sistema en la isla es cuestión de tiempo. A su juicio, ni las recientes maniobras del gobierno cubano —como la apertura al uso de dólares o la llegada puntual de petróleo— lograrán sostenerlo.

“El régimen sigue con las mismas tácticas de hace casi 70 años, pero no van a obtener concesiones, ni legitimidad. Al contrario, va a aumentar la presión”, advirtió .

Para el congresista, el cambio de postura en Washington marca una diferencia clave respecto a administraciones anteriores, lo que —según él— deja al régimen sin margen de maniobra.

En un tono directo, Díaz-Balart incluso envió un mensaje a quienes controlan el poder en Cuba: “Si yo fuera miembro de esa dictadura, estaría buscando un lugar cómodo para exiliarme”, afirmó .

El legislador insistió en que el verdadero poder no está en Miguel Díaz-Canel, a quien calificó como “burócrata de turno”, sino en la estructura histórica del régimen.

¿Intervención en Cuba?

Aunque evitó pronunciarse abiertamente sobre una posible acción militar, dejó clara su postura sobre el fondo del asunto, considerando que el fin del régimen cubano es un asunto de seguridad nacional para Estados Unidos.

“La eliminación de esa dictadura es esencial, y también ayudaría infinitamente al pueblo de Cuba”, señaló .

En enero de 2026, el presidente Donald Trump firmó la Orden Ejecutiva 14380 que declaró a Cuba una amenaza extraordinaria para la seguridad nacional.

A esa presión se suma la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026, que eliminó entre el 80% y el 90% del suministro petrolero venezolano a la isla, agravando una crisis energética con apagones de hasta 30 horas diarias y una economía que acumula una caída del 23% desde 2019.

El propio Trump declaró "Cuba es la siguiente" el 27 de marzo durante un discurso en Miami, y la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, insistió el miércoles en que Cuba se encuentra en posición muy débil económicamente y financieramente y que el régimen "está destinado a caer".

En la entrevista con Telemundo, Díaz-Balart también criticó la visita de los congresistas demócratas Pramila Jayapal y Jonathan Jackson a Cuba entre el 1 y el 6 de abril, quienes se reunieron con Miguel Díaz-Canel, señalando que el liderazgo demócrata actual se ha alejado de posiciones que definían a ese partido hace dos décadas.

El congresista ha sido categórico, en otros momentos, respecto a cualquier salida negociada. "No hay negociación ni inmunidad para los Castro ni para Díaz-Canel", ha señalado.

Sus declaraciones coinciden con las de su colega María Elvira Salazar, quien también afirmó este jueves que la marea está cambiando en todo el Hemisferio Occidental, y Cuba es la siguiente.