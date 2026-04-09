Díaz-Balart asegura que el régimen cubano no sobrevivirá a la administración Trump

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El congresista republicano Mario Díaz-Balart lanzó una de las declaraciones más contundentes de los últimos meses sobre el futuro político de Cuba, tras asegurar que la dictadura no resistirá el actual mandato del presidente Donald Trump.
“Estoy convencido de que esta dictadura, no va a sobrevivir este término del presidente Trump”, afirmó durante una entrevista en Telemundo 51, en medio de crecientes tensiones entre Washington y La Habana .
Sus palabras llegan en un momento marcado por nuevas acusaciones contra el régimen cubano, presuntamente implicado en fraudes millonarios al sistema de salud estadounidense, y por el endurecimiento del discurso político desde Estados Unidos.
Díaz-Balart fue más allá y aseguró que el fin del sistema en la isla es cuestión de tiempo. A su juicio, ni las recientes maniobras del gobierno cubano —como la apertura al uso de dólares o la llegada puntual de petróleo— lograrán sostenerlo.
“El régimen sigue con las mismas tácticas de hace casi 70 años, pero no van a obtener concesiones, ni legitimidad. Al contrario, va a aumentar la presión”, advirtió .
Para el congresista, el cambio de postura en Washington marca una diferencia clave respecto a administraciones anteriores, lo que —según él— deja al régimen sin margen de maniobra.
En un tono directo, Díaz-Balart incluso envió un mensaje a quienes controlan el poder en Cuba: “Si yo fuera miembro de esa dictadura, estaría buscando un lugar cómodo para exiliarme”, afirmó .
El legislador insistió en que el verdadero poder no está en Miguel Díaz-Canel, a quien calificó como “burócrata de turno”, sino en la estructura histórica del régimen.
¿Intervención en Cuba?
Aunque evitó pronunciarse abiertamente sobre una posible acción militar, dejó clara su postura sobre el fondo del asunto, considerando que el fin del régimen cubano es un asunto de seguridad nacional para Estados Unidos.
“La eliminación de esa dictadura es esencial, y también ayudaría infinitamente al pueblo de Cuba”, señaló .
En enero de 2026, el presidente Donald Trump firmó la Orden Ejecutiva 14380 que declaró a Cuba una amenaza extraordinaria para la seguridad nacional.
A esa presión se suma la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026, que eliminó entre el 80% y el 90% del suministro petrolero venezolano a la isla, agravando una crisis energética con apagones de hasta 30 horas diarias y una economía que acumula una caída del 23% desde 2019.
El propio Trump declaró "Cuba es la siguiente" el 27 de marzo durante un discurso en Miami, y la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, insistió el miércoles en que Cuba se encuentra en posición muy débil económicamente y financieramente y que el régimen "está destinado a caer".
En la entrevista con Telemundo, Díaz-Balart también criticó la visita de los congresistas demócratas Pramila Jayapal y Jonathan Jackson a Cuba entre el 1 y el 6 de abril, quienes se reunieron con Miguel Díaz-Canel, señalando que el liderazgo demócrata actual se ha alejado de posiciones que definían a ese partido hace dos décadas.
El congresista ha sido categórico, en otros momentos, respecto a cualquier salida negociada. "No hay negociación ni inmunidad para los Castro ni para Díaz-Canel", ha señalado.
Sus declaraciones coinciden con las de su colega María Elvira Salazar, quien también afirmó este jueves que la marea está cambiando en todo el Hemisferio Occidental, y Cuba es la siguiente.
Preguntas Frecuentes sobre la Política de Estados Unidos hacia Cuba bajo la Administración Trump
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es la postura de Mario Díaz-Balart sobre la supervivencia del régimen cubano durante el mandato de Trump?
Mario Díaz-Balart asegura que el régimen cubano no sobrevivirá al mandato del presidente Donald Trump. Según el congresista, la política de presión ejercida por la administración de Trump, junto con la crisis económica y energética en la isla, ha colocado al régimen en una situación muy débil. Díaz-Balart considera que es solo cuestión de tiempo para que el sistema colapse.
¿Qué acciones ha tomado la administración Trump contra Cuba?
La administración Trump ha impuesto más de 240 nuevas sanciones contra el régimen cubano. Estas sanciones forman parte de una estrategia de máxima presión que busca acelerar el colapso del sistema político en la isla. Además, Trump ha declarado a Cuba como una amenaza extraordinaria para la seguridad nacional de Estados Unidos, lo que permite la imposición de aranceles y sanciones adicionales.
¿Existe la posibilidad de una intervención militar de Estados Unidos en Cuba?
Mario Díaz-Balart no descarta la posibilidad de una acción militar en Cuba. Aunque aclara que la decisión corresponde exclusivamente al presidente Trump, el congresista ha vinculado la eliminación del régimen cubano con la seguridad nacional de Estados Unidos. Díaz-Balart ha advertido que una intervención podría evitar tragedias mayores y que la presencia militar estadounidense en el Caribe es un recordatorio de esta posibilidad.
¿Qué opinan los congresistas cubanoamericanos sobre las negociaciones con el régimen cubano?
Los congresistas cubanoamericanos, como Mario Díaz-Balart, rechazan cualquier negociación con el régimen cubano. Díaz-Balart ha sido claro en afirmar que no hay negociaciones ni inmunidad para los Castro ni para Díaz-Canel. La postura es de tolerancia cero y presión total, sin concesiones que puedan legitimar al gobierno cubano.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.