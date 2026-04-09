Venezolana Tamara Sujú: "La célula maligna es el Gobierno de Cuba y éste es un tren que los cubanos tienen que agarrar"

La abogada venezolana Tamara Sujú, directora ejecutiva del Instituto Casla, lanzó un llamado urgente a los cubanos durante una entrevista con CiberCuba, para aprovechar el momento geopolítico actual e impulsar una transición democrática en la isla, advirtiendo que "la célula maligna es el régimen cubano".

Sujú, quien lleva años documentando la influencia del aparato represivo cubano en ese país, analizó las luces y sombras del proceso venezolano tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026, y trazó paralelos y diferencias con la situación cubana.

"Este es un tren que Cuba tiene que agarrar", afirmó Sujú, instando a la oposición cubana a unirse, estructurarse y mostrar músculo organizativo ante la Administración Trump.

La abogada fue directa al identificar al régimen de La Habana como el origen del deterioro democrático en América Latina: "La célula maligna es el régimen cubano. Esa que se ha infiltrado en gobiernos democráticos de otros países y que ha promovido regímenes como el de Venezuela y como el de Bolivia".

Sujú añadió que "Cuba es el origen de todo lo que ha sucedido en América Latina respecto al deterioro de la democracia y la implantación de sistemas no democráticos como el venezolano", y que el secretario de Estado Marco Rubio "lo tiene muy claro".

Sin embargo, advirtió que Cuba tuvo "la mala suerte de lo de Irán". Se refiere a que el foco del gobierno estadounidense está ahora en el conflicto del Medio Oriente y eso ha enfriado la agenda cubana justo cuando la isla estaba más cerca de un cambio.

"Estuvo muy cerca de alguna forma hace poco, antes de que pasara lo de Irán. Yo pensaba que ahí venía Cuba", dijo, y llamó a retomar esa agenda con urgencia antes de las elecciones en Estados Unidos en noviembre.

Para Sujú, la presión debe ser simultánea: diplomática, política y desde dentro de la isla. "Yo me pusiera una carpa al lado de la Casa Blanca, montara mi carpa como estructura, como sociedad civil preparada, y les dijera: no nos olviden", señaló.

La abogada también cuestionó que Washington pudiera estar negociando con un hijo de Raúl Castro en lugar de con líderes políticos cubanos organizados: "¿Por qué no están en conversaciones con líderes políticos cubanos? Muéstrense. Díganle que ustedes sí tienen músculo, que ustedes sí están organizados y que ustedes sí pueden tomar las riendas de un país".

Sujú consideró que Cuba, a diferencia de Venezuela, es "más fácil de manejar" una vez que caiga la dictadura, porque no tiene los grupos terroristas, las riquezas naturales ni las fronteras complejas que complicaron el caso venezolano.

Sobre las liberaciones de presos anunciadas por el régimen cubano —51 en marzo y un indulto de más de 2,000 el 2 de abril— Sujú señaló que siguen "el mismo libreto" que Venezuela. El indulto de más de 2,000 el 2 de abril, ninguno político según ninguno político según organizaciones de derechos humanos, replica el patrón del chavismo, que afirma haber liberado 7,000 presos pero las organizaciones no gubernamentales no superan los 650 presos políticos documentados.

La entrevista cerró con una frase que resume el mensaje de Sujú a los cubanos: "Ahora o nunca. Yo nunca los había visto más cerca de la libertad que ahora".