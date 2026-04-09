Varias maquinarias robadas en hotel Iberostar Varadero: Un empleado y dos extrabajadores implicados en el delito

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La Policía Nacional Revolucionaria recuperó la totalidad de los equipos de cocina robados a mediados de marzo en el Hotel Iberostar Varadero, perteneciente a la cadena estatal Cubanacán, en un hecho calificado como "sin precedentes" en la instalación.

Los artículos sustraídos, según el reporte de la emisora local Radio Varadero, fueron valorados en aproximadamente tres millones de pesos cubanos e incluían una máquina lasqueadora de quesos y embutidos, una cortadora de vegetales, una moledora de carne, un horno de microondas, un molino de café y una máquina para hacer café de la marca Fiamma.

Según las investigaciones, el robo involucró a un trabajador activo del área de cocina junto a dos ex empleados del hotel, quienes "aprovechando su conocimiento de las instalaciones, se apropiaron indebidamente de varios equipos de trabajo".

La recuperación fue posible gracias a la actuación conjunta de la Policía Nacional Revolucionaria, el Departamento Técnico de Investigación y la colaboración ciudadana.

Captura de Facebook

La dirección del hotel informó que "tras el incidente, se han reforzado las medidas de seguridad internas y se mantiene el compromiso con la transparencia y la confianza de sus clientes".

Las autoridades aseguraron que "no habrá impunidad para los responsables" y que las investigaciones continúan abiertas.

El caso ocurre en un contexto de profunda crisis del turismo cubano. En febrero de 2026, más de 7,000 trabajadores del sector quedaron cesantes tras el cierre de 20 hoteles de Gaviota en Cayo Santa María, mientras que en Matanzas empleados del turismo fueron reubicados en agricultura, educación y recogida de basura por la crisis energética.

Los robos internos en instalaciones turísticas cubanas son una problemática recurrente agravada por la precariedad salarial.

En julio de 2023, un trabajador de un hotel en Holguín fue detenido por robo de alimentos y bebidas.

En diciembre de 2024, el turista sueco David Grahn denunció el robo de su mochila en la playa del hotel Laguna Azul, también en Varadero, y ofreció recompensa sin acudir a la policía.

El Hotel Iberostar Varadero opera bajo un modelo de empresa mixta: Cubanacan es propietaria de las instalaciones mientras que la cadena española Iberostar gestiona las operaciones, esquema que se aplica a 15 hoteles de categoría cuatro y cinco estrellas en Cuba.

"El mensaje es claro: se trabaja con dedicación para garantizar un servicio seguro y de calidad, preservando la tranquilidad de quienes eligen Varadero como destino turístico", concluyó Radio Varadero al difundir el caso.