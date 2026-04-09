Pareja cubana de Miami acusada de estafar 200 mil dólares a una familia con relojes de lujo y crucero falsos

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Un matrimonio de cubanos fue arrestado este martes en Miami-Dade acusado de defraudar más de 200,000 dólares a una familia de amigos de muchos años, mediante un esquema que combinó la venta falsa de relojes de lujo y joyas, con paquetes de crucero que nunca existieron.

La Oficina del Sheriff del Condado de Miami-Dade (MDSO) identificó a los sospechosos como María Blasco Díaz, de 64 años, y su esposo Antonio Díaz, de 65.

La pareja enfrenta cargos por fraude organizado de 50,000 dólares o más, hurto mayor en primer grado de más de 100,000 dólares, uso de instrumentos falsificados y robo a víctima anciana. Ella está acusada, además, de emisión de cheques sin fondos.

Según el informe de arresto citado por medios de prensa, el fraude comenzó en 2022 cuando Blasco ofreció a una amiga de larga data un descuento del 50% en relojes Rolex bajo la modalidad de "amigos y familia", aprovechando que su esposo trabajaba en una joyería.

La oferta se extendió a familiares de la víctima, quienes pagaron depósitos por 16 relojes Rolex y un Patek Philippe, que ascendieron a un total de 138,948 dólares.

Blasco justificó los retrasos en la entrega de la mercancía con excusas repetidas: que los artículos habían sido enviados a la tienda equivocada o que estaban retenidos en "control de calidad".

En febrero de 2023, Díaz envió a uno de los compradores una captura de pantalla de un correo electrónico como supuesta prueba de que los relojes habían sido pedidos y llegarían en marzo de ese año.

En ese mismo mes, la víctima dio a Blasco un cheque de $3,000 por un par de aretes con diamantes confeccionados en laboratorio, y que tenían descuento. Según los informes, la acusada le dijo que no podía recogerlos hasta que fueran liberados del control de calidad. Otros miembros de la familia también compraron joyas por más de $13,400.

Además, las víctimas pagaron $44,910 por un crucero programado para el 9 de julio de 2023 a bordo del Odyssey of the Seas de Royal Caribbean, al que se preparaban a embarcar unos 20 familiares.

Menos de una semana antes de la salida, Blasco se presentó en el trabajo de la víctima principal y alegó que su contacto en la línea de cruceros había sido "despedido".

Cuando la víctima llamó directamente a Royal Caribbean con el número de reserva proporcionado, la compañía confirmó que la reserva existía, pero no estaba a nombre de ninguno de los viajeros.

Blasco emitió cheques de reembolso parcial que rebotaron por fondos insuficientes, provenientes de una cuenta recién abierta que funcionarios del banco confirmaron fue habilitada "con un depósito mínimo" y en la que "no había depositado fondos adicionales".

El total defraudado asciende a $200,259.85, sin que las víctimas recibieran ninguno de los bienes o servicios prometidos ni reembolso alguno, según el informe policial.

Blasco confesó los delitos ante los detectives, aunque alegó que su esposo no estaba involucrado; pese a ello, Díaz también fue arrestado.

Según un reporte de NBC Miami, ambos comparecieron este miércoles ante una corte de fianza, donde una de las víctimas declaró que sus padres, de entre 70 y 80 años, y 20 familiares fueron perjudicados por el esquema de fraude.

"Toda nuestra familia fue estafada por ella, a través de la amistad", dijo la mujer ante el juez. "Era alguien en quien confiábamos plenamente".

El juez fijó una fianza de 35,000 dólares para cada acusado, les impuso una orden de no contacto con las víctimas y una retención Nebbia, que les exige demostrar que los fondos para la fianza provienen de fuentes legítimas y legales.

De ser hallados culpables, Blasco y Díaz podrían ser condenados a décadas de cárcel. La ley de Florida considera el fraude organizado y el hurto mayor como delitos graves de primer grado, que pueden llegar a ser castigados con penas de hasta 30 años de prisión.

Quien crea haber sido estafado por la pareja puede llamar a Miami-Dade Crime Stoppers al 305-471-8477, instó la policía.

Este caso se suma a una serie de fraudes orquestados por cubanos en el sur de Florida, que han afectado en particular a personas de avanzada edad, enfermos y discapacitados.