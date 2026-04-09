Congresista Mario Díaz-Balart no descarta acción militar en Cuba y explica sus argumentos

El congresista republicano Mario Díaz-Balart dejó abierta la puerta a una posible acción militar de Estados Unidos en Cuba, en medio de un escenario de creciente tensión bilateral y acusaciones sobre la presunta implicación del régimen en fraudes al sistema de salud estadounidense.

Durante una entrevista con la periodista Gloria Ordaz en el programa Encuentro Virtual, de Telemundo 51, el legislador fue enfático al vincular el futuro de la isla con la seguridad nacional de Estados Unidos y al respaldar una política de presión más agresiva contra La Habana.

“Para la seguridad nacional de los Estados Unidos… la eliminación de esa dictadura es esencial”, afirmó Díaz-Balart al ser consultado directamente sobre si apoyaría una intervención militar.

Aunque aclaró que la decisión corresponde exclusivamente al presidente, no descartó esa posibilidad y reforzó su postura con un mensaje dirigido a la cúpula del poder en Cuba:

“Si yo fuera los miembros de esa dictadura, yo estaría buscando un lugar cómodo para exiliarme”.

El congresista insistió en que el actual contexto político en Washington marca un punto de inflexión para el régimen cubano.

“Estoy convencido de que la tiranía… no va a sobrevivir este término del presidente Trump”; aseguró, al tiempo que reiteró que desde la Casa Blanca existe una línea clara de confrontación: “Ese régimen de 90 millas no es aceptable, no es tolerable y no se va a tolerar”.

Seguridad nacional, presión política y escenario de confrontación

Díaz-Balart justificó su postura en términos estratégicos, argumentando que la permanencia del sistema político cubano representa una amenaza directa.

“Hay que proteger este país… y eso también ayudaría infinitamente al pueblo de Cuba”, señaló.

Al abordar las posibles consecuencias de una acción de este tipo, incluida la pérdida de vidas civiles, el congresista responsabilizó directamente a los gobiernos autoritarios.

“Los únicos causantes de muertes de civiles en este hemisferio han sido estos dictadores que odian a su pueblo”, apuntó.

En ese sentido, defendió que una intervención podría incluso evitar mayores tragedias: “Para evitar muerte hay que eliminar a esa dictadura”.

Fraude al Medicare y acusaciones contra La Habana

Uno de los puntos más sensibles abordados en la entrevista fue la presunta implicación del gobierno cubano en fraudes millonarios contra el sistema de salud estadounidense.

Díaz-Balart rechazó que estas investigaciones respondan a una estrategia para justificar acciones más contundentes contra la isla.

“No creo que es una justificación… esto es algo que siempre se ha sabido”, afirmó.

El legislador agradeció que la actual administración esté dando prioridad al tema y que no cierra los ojos a la realidad del daño que ese asunto a causado a la economía de EE.UU.

Además, sugirió que podrían venir acciones judiciales contra figuras del régimen: “Es difícil creer que no van a haber encausamientos en contra del tirano Raúl… y de muchos otros”.

Críticas a los demócratas y al acercamiento con La Habana

El congresista también arremetió contra el Partido Demócrata, especialmente tras la visita reciente de legisladores de esa formación a Cuba, donde se reunieron con Miguel Díaz-Canel.

“El liderazgo del partido demócrata… se ha convertido en el partido socialista o comunista de los Estados Unidos”, afirmó, en una de sus declaraciones más polémicas.

A su juicio, ese tipo de gestos políticos fortalece el discurso republicano en un estado clave como Florida y podría tener consecuencias electorales.

Conversaciones con el régimen y estrategia de Washington

Sobre los contactos entre Estados Unidos y figuras cercanas al poder en Cuba, Díaz-Balart marcó distancia con cualquier idea de negociación formal.

“No son negociaciones, son más similares al tipo de conversaciones que tuvieron con Maduro”, explicó.

Insistió en que el objetivo no es legitimar al gobierno cubano, sino aumentar la presión para provocar un cambio político.

Contexto político y escenario regional

La entrevista también abordó otros temas internacionales, como la situación en Venezuela y la política hacia Irán, donde Díaz-Balart respaldó firmemente la línea del presidente estadounidense, calificando al régimen iraní como “el estado terrorista más agresivo del mundo”.

En el plano interno, el congresista se mostró optimista sobre las elecciones de medio término en Estados Unidos, confiando en que los republicanos puedan mantener el control de la Cámara de Representantes.

Las declaraciones de Díaz-Balart se producen en un momento de alta tensión entre Washington y La Habana, marcado por sanciones, denuncias de fraude, presiones económicas y movimientos políticos en ambos lados.

Su disposición a no descartar una acción militar introduce un elemento de mayor confrontación en el debate sobre la política hacia Cuba, en línea con una narrativa que prioriza la seguridad nacional y el fin del sistema político en la isla como objetivo estratégico.

Sus declaraciones se producen en un contexto de creciente tensión diplomática. El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel había advertido que si Washington tomaba acciones contra la isla, "contraatacaremos, lucharemos, nos defenderemos".

Ante esas palabras, el secretario de Estado Marco Rubio respondió con contundencia: "No pienso mucho en lo que tiene que decir".

La semana pasada, un grupo de congresistas estadounidenses se reunieron con Miguel Díaz-Canel el 6 de abril, en una visita que generó polémica entre los sectores más críticos del régimen.

Pese a ello, fuentes oficiales confirmaron que siguen abiertas las conversaciones sobre Cuba al más alto nivel entre ambos gobiernos.

El escenario actual recuerda las palabras que el propio Trump pronunció semanas atrás, cuando insinuó que "Cuba es la siguiente, pero finjan que no lo dije", una frase que encendió las alarmas en La Habana y reavivó el debate sobre el futuro de la isla bajo la nueva administración republicana.