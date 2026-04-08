EE.UU. confirma que las negociaciones con Cuba continúan al más alto nivel

Estados Unidos confirmó este miércoles que mantiene conversaciones sobre Cuba “al más alto nivel”, aunque sin anunciar cambios concretos en su política hacia la isla.

La declaración se produjo durante una rueda de prensa ofrecida en la Casa Blanca por la secretaria de prensa Karoline Leavitt, quien abordó el tema al responder una pregunta de periodistas en el briefing del 8 de abril de 2026.

“Estas conversaciones y discusiones continúan ocurriendo al más alto nivel de nuestro gobierno”, afirmó la portavoz al referirse a los contactos relacionados con Cuba.

El reconocimiento público de estos intercambios sugiere que la situación de la isla sigue presente en la agenda de Washington, incluso en medio de otras prioridades internacionales. Sin embargo, la funcionaria evitó ofrecer detalles sobre el contenido de esas conversaciones o posibles decisiones en curso.

En su respuesta, también describió a Cuba como un país en una posición de debilidad económica y señaló que existe un creciente descontento entre la población.

Pese a ello, dejó claro que no hay anuncios inmediatos: “No tengo actualizaciones ni anuncios hoy sobre la política hacia Cuba”, dijo, marcando distancia entre el reconocimiento de los contactos y cualquier cambio concreto.

La referencia a Cuba surgió al final del intercambio con la prensa, en una sesión dominada por temas de política exterior, lo que refuerza la idea de que, aunque no ocupa el centro del debate público en Washington, la isla sigue siendo objeto de discusiones en los niveles más altos del gobierno estadounidense.

Además, ocurre un día después de que el gobernante designado cubano Miguel Díaz-Canel concediera una entrevista a la revista Newsweek en la que amenazó con una "guerra de todo el pueblo" ante cualquier ataque militar estadounidense, advirtiendo que la pérdida de vidas y la destrucción material serían incalculables. El secretario de Estado Rubio desestimó esas declaraciones sin mostrar preocupación.

El contexto diplomático ha sido de intensa actividad en las últimas semanas. El 16 de marzo, Trump afirmó desde la Casa Blanca que "Cuba está interesada en un acuerdo" y advirtió: "muy pronto llegaremos a un acuerdo o haremos lo que tengamos que hacer". El 30 de marzo, a bordo del Air Force One, predijo que el régimen va a fracasar en poco tiempo.

Esta dinámica se enmarca en una estrategia de máxima presión que Trump intensificó el 29 de enero con la firma de la Orden Ejecutiva 14380, que declara al régimen cubano una "amenaza extraordinaria" para la seguridad nacional e impone aranceles a países que suministren petróleo a la isla.

Cuba, por su parte, ha intentado gestos de distensión. En marzo liberó 51 reclusos tras diálogos con el Vaticano —entre 19 y 27 de ellos presos políticos, según distintas organizaciones— y el 2 de abril anunció un indulto de 2,010 presos por Semana Santa, aunque sin incluir a ningún preso político. El 6 de abril liberó a tres ciudadanos estadounidenses detenidos por delitos comunes.

A pesar de esos gestos, Prisoners Defenders contabilizaba a febrero de 2026 un total de 1,214 presos políticos en la isla, cifra que la oposición y los activistas cubanos señalan como el verdadero termómetro de cualquier avance real en las negociaciones.