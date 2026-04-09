"Me regreso a Cuba": La decisión de esta cubana desata criterios encontrados en redes

Yaniuska López, conocida en redes sociales como La Cubanita, publicó este jueves un reel en Instagram en el que anuncia su regreso a Cuba tras haber vivido en Angola, y el video encendió de inmediato la polémica entre sus seguidores.

"Me regreso a Cuba. Todos preguntarán por qué y no es fácil decirlo. Nunca pensé que iba a decir esto, pero sí, me regreso para Cuba", dice Yaniuska al inicio del video, con voz cargada de emoción y el corazón, según sus propias palabras, "dividido".

En casi dos minutos, la creadora de contenido explica que emigrar no fue fácil, que vivió momentos muy duros lejos de su familia y que su decisión no nació de la razón sino de algo más profundo: "Hay decisiones que no se toman con la cabeza, se toman con el alma. Y realmente regresar no significa fracasar, significa escuchar lo que verdaderamente necesito".

Yaniuska reconoce que deja a su padre en el exterior —con la promesa de reencontrarse pronto— y que al llegar a Cuba su pareja, a quien llama Jevis, le preparó una sorpresa de bienvenida que la dejó "sorprendida y enamorada".

El momento más honesto del video llega cuando ella misma anticipa las críticas: "Sí, lo sé, Cuba está malo, tampoco es un secreto, pero yo soy feliz y eso es lo más importante". Y remata: "Sé que ustedes van a opinar mal, bien, van a decir, está loca por qué lo hizo. Pero realmente es mi vida y yo quiero vivirla así".

También advierte que la conexión a internet en Cuba es "malísima" y que le será difícil publicar videos con regularidad, algo que sus seguidores ya saben que es una realidad cotidiana en la isla.

"Me voy con aprendizajes, con experiencias, con una versión de mí mucho más fuerte", cerró Yaniuska en su video, dejando claro que, al menos por ahora, su corazón ya eligió dónde quiere estar.

Las reacciones no tardaron en dividirse en dos bandos bien definidos. Entre los mensajes de apoyo, varios usuarios celebraron su valentía: "Uno siempre vuelve donde fue feliz. Y muchas personas también quisieran regresar", escribió uno. Otro añadió: "Cuba es tu hogar y volver no es fácil pero es tu lugar y nadie tiene el derecho de opinar".

Pero las críticas fueron igual de contundentes. "Si es fracasar aunque se quiera justificar y endulzar pero regresar para un país como Cuba, es un fracaso", sentenció un internauta. Otro fue más directo aún: "Yo jamás pudiera regresar a Cuba porque no resisto el comunismo ni todo lo que lo acompaña". Y un tercero, con ironía, escribió: "no la dejen salir más de Cuba, para que coma comunismo en desayuno, en almuerzo y en comida".

El caso de Yaniuska no es el primero en generar este tipo de debate. Migdi Pérez regresó a Cuba en febrero de este año tras 12 años en Miami y enfrentó críticas similares. Lisandra Acevedo Évora hizo lo mismo desde Miami en abril de 2025, agotada por el alto costo del alquiler, la inestabilidad laboral y la soledad. El patrón se repite: cada regreso se convierte en un espejo donde la diáspora cubana refleja sus propias contradicciones, miedos y nostalgias.