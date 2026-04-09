Alto al fuego entre Irán y EE.UU. en duda: el precio del barril de petróleo vuelve a superar los 100 dólares

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El precio del petróleo repuntó con fuerza este jueves, apenas dos días después de que el presidente Donald Trump anunciara un alto al fuego de dos semanas con Irán, ante las crecientes dudas sobre la solidez del acuerdo y el estado real del Estrecho de Ormuz, reportó Telemundo.

El crudo estadounidense subió más del 7.5% hasta superar los 101 dólares por barril a primera hora del día, mientras que el Brent internacional avanzó alrededor del 4% hasta situarse en unos 99 dólares por barril.

Hasta este jueves, los precios del crudo estadounidense acumulan una subida superior al 70% desde el inicio del conflicto, subrayó NBC News.

Este rebote llegó después de que el miércoles el crudo estadounidense se desplomara más del 16% tras el anuncio del cese de hostilidades, una caída que quedó frenada en seco por las señales de que el acuerdo podría estar fracturándose.

La principal señal de alarma fue que el miércoles solo cuatro barcos transitaron el Estrecho de Ormuz, el nivel más bajo desde el 31 de marzo, según datos de S&P Global Market Intelligence.

Desde que Trump anunció el alto al fuego el martes por la noche, el tráfico marítimo en el estrecho no ha aumentado en absoluto.

Medios iraníes reportaron que el estrecho había vuelto a cerrarse tras ataques israelíes contra Hezbolá en el Líbano, y Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento iraní, acusó directamente a Washington de violar el acuerdo.

Trump respondió en X con una advertencia directa: "Las violaciones del alto al fuego acarrean costes explícitos y respuestas contundentes".

Irán insiste en que cualquier acuerdo de alto al fuego debe incluir el cese de los ataques israelíes en el Líbano, algo que EE.UU. e Israel rechazan por considerar ese conflicto independiente.

A ello se suma otra disputa central: Washington exige la apertura total y libre del estrecho, mientras Irán pretende controlar el tránsito y cobrar peajes a los barcos que lo atraviesen.

El director ejecutivo de la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi, Sultan Al Jaber, fue contundente este jueves en una publicación en LinkedIn: "Este momento requiere claridad. Así que seamos claros: el Estrecho de Ormuz no está abierto. El acceso está restringido, condicionado y controlado".

Al Jaber añadió que "los mercados siguen en una encrucijada crítica" y que los últimos cargamentos que transitaron el estrecho antes del conflicto están llegando ahora a sus destinos.

Los analistas de materias primas de ING resumieron la situación en una nota matutina: "El optimismo sobre el alto al fuego se desvaneció después de que Irán afirmara que se habían incumplido varios términos del acuerdo".

El impacto en los consumidores es directo. El precio promedio de la gasolina en EE.UU. alcanzó los 4.17 dólares por galón este jueves, según la Asociación Estadounidense del Automóvil, continuando una escalada de un mes que llevó el precio desde los 2.98 dólares por galón registrados antes del conflicto.

Los mercados bursátiles también acusaron la incertidumbre: el S&P 500 abrió con una caída del 0.2%, el Nasdaq bajó un 0.3% y el Dow se desplomó 200 puntos poco después de la apertura.

Las negociaciones formales entre las delegaciones de EE.UU. e Irán estaban programadas para este viernes en Islamabad, Pakistán, país que actuó como mediador clave en el acuerdo. Patrick De Haan, analista de GasBuddy, advirtió que "puede que esta montaña rusa aún no haya terminado".