La moderadora del programa "Meet the Press" de NBC News, Kristen Welker, no retrocedió este jueves cuando Miguel Díaz-Canel intentó esquivar con otros cuestionamientos su pregunta más incómoda durante una entrevista en La Habana: si estaría dispuesto a renunciar para salvar a Cuba.
Díaz-Canel, visiblemente irritado ante la pregunta, respondió con una contrapregunta: "¿Le hacen esa pregunta a Trump?", cuestionando además si la consulta "provenía del Departamento de Estado de los Estados Unidos". Welker no cedió y le aclaró que sí le ha hecho preguntas igual de difíciles al presidente Donald Trump.
Fue la primera entrevista que Díaz-Canel concede a un medio televisivo estadounidense, y el intercambio con Welker dejó en evidencia la incomodidad del gobernante cubano ante una periodista acostumbrada a no dar tregua a sus entrevistados.
"Renunciar no forma parte de nuestro vocabulario", declaró Díaz-Canel, insistiendo en que los líderes cubanos "son elegidos por el pueblo" y que Cuba no está "sujeta a los designios de Estados Unidos".
El régimen cubano, sin embargo, es un sistema de partido único que no permite la existencia de una oposición real. Todos los candidatos a la Asamblea Nacional deben pertenecer al Partido Comunista, y no existe transparencia ni competencia electoral genuina.
Esta entrevista con NBC forma parte de una campaña mediática del régimen cubano en medios estadounidenses. Apenas dos días antes, Díaz-Canel había concedido una entrevista a Newsweek advirtiendo que Cuba respondería con guerra de guerrillas ante cualquier intervención militar.
Sobre el estado de las relaciones entre ambos países, Díaz-Canel pidió diálogo sin condiciones: "Creo que lo más importante sería que comprendieran y adoptaran esta postura crítica, una postura sincera, y que reconocieran cuánto le ha costado al pueblo cubano, y cuánto han privado al pueblo estadounidense de una relación normal con el pueblo cubano."
Preguntas Frecuentes sobre la Entrevista de NBC a Díaz-Canel
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué fue tan importante la entrevista de Díaz-Canel con NBC News?
Fue la primera vez desde 1959 que un líder cubano apareció en la televisión estadounidense, marcando un momento histórico en la relación entre Cuba y Estados Unidos. Esta entrevista se realizó en un contexto de máxima presión política y económica sobre la isla.
¿Qué respondió Díaz-Canel cuando le preguntaron si estaba dispuesto a renunciar?
Díaz-Canel respondió con firmeza que "renunciar no forma parte de nuestro vocabulario", defendiendo la soberanía de Cuba y rechazando la injerencia de Estados Unidos en su gobierno.
¿Cómo afecta el sistema de partido único en Cuba a las elecciones?
El sistema de partido único en Cuba impide la existencia de una oposición real, ya que todos los candidatos deben pertenecer al Partido Comunista. Esto elimina la transparencia y la competencia genuina en el proceso electoral, limitando las opciones democráticas para los ciudadanos.
¿Cuál es la situación actual de la crisis energética en Cuba?
Cuba enfrenta su peor crisis energética en décadas, con apagones de hasta 30 horas diarias y déficits de generación eléctrica. La isla sufrió un colapso energético significativo debido al corte del suministro petrolero venezolano tras la captura de Nicolás Maduro, lo que ha agravado aún más la situación.
¿Qué busca el régimen cubano con la campaña mediática en medios estadounidenses?
El régimen cubano busca contrarrestar la presión internacional y proyectar una imagen de resistencia ante las crecientes tensiones con Estados Unidos. La campaña mediática incluye entrevistas con medios estadounidenses para influir en la narrativa sobre la situación en Cuba.
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