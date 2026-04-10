Periodista de NBC defiende pregunta ante Díaz-Canel y le recuerda que se la haría a cualquier presidente

La moderadora del programa "Meet the Press" de NBC News, Kristen Welker, no retrocedió este jueves cuando Miguel Díaz-Canel intentó esquivar con otros cuestionamientos su pregunta más incómoda durante una entrevista en La Habana: si estaría dispuesto a renunciar para salvar a Cuba.

Díaz-Canel, visiblemente irritado ante la pregunta, respondió con una contrapregunta: "¿Le hacen esa pregunta a Trump?", cuestionando además si la consulta "provenía del Departamento de Estado de los Estados Unidos". Welker no cedió y le aclaró que sí le ha hecho preguntas igual de difíciles al presidente Donald Trump.

Fue la primera entrevista que Díaz-Canel concede a un medio televisivo estadounidense, y el intercambio con Welker dejó en evidencia la incomodidad del gobernante cubano ante una periodista acostumbrada a no dar tregua a sus entrevistados.

"Renunciar no forma parte de nuestro vocabulario", declaró Díaz-Canel, insistiendo en que los líderes cubanos "son elegidos por el pueblo" y que Cuba no está "sujeta a los designios de Estados Unidos".

El régimen cubano, sin embargo, es un sistema de partido único que no permite la existencia de una oposición real. Todos los candidatos a la Asamblea Nacional deben pertenecer al Partido Comunista, y no existe transparencia ni competencia electoral genuina.

Esta entrevista con NBC forma parte de una campaña mediática del régimen cubano en medios estadounidenses. Apenas dos días antes, Díaz-Canel había concedido una entrevista a Newsweek advirtiendo que Cuba respondería con guerra de guerrillas ante cualquier intervención militar.

Sobre el estado de las relaciones entre ambos países, Díaz-Canel pidió diálogo sin condiciones: "Creo que lo más importante sería que comprendieran y adoptaran esta postura crítica, una postura sincera, y que reconocieran cuánto le ha costado al pueblo cubano, y cuánto han privado al pueblo estadounidense de una relación normal con el pueblo cubano."