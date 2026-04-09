American Airlines iniciará vuelos entre EE.UU. y Venezuela

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American Airlines anunció este jueves que prevé comenzar a ofrecer primera aerolínea estadounidense en reanudar operaciones en Venezuela tras siete años de interrupción, con vuelos directos diarios entre Miami y Caracas a partir del 30 de abril, informó EFE.

La aerolínea condicionó el inicio del servicio a la conclusión de los trámites pendientes: "Una vez que se completen todas las aprobaciones gubernamentales y los controles de seguridad, American planea ofrecer vuelos diarios sin escalas entre Miami (MIA) y Caracas, Venezuela (CCS), con aviones Embraer 175 a partir del 30 de abril", indicó la compañía en un comunicado.

Los vuelos serán operados por Envoy Air, subsidiaria de American Airlines Group, con aviones Embraer 175 de 82 pasajeros.

El Departamento de Transporte de EE.UU. concedió a Envoy Air en marzo una exención por dos años, válida hasta el 4 de marzo de 2028, para prestar transporte aéreo regular de pasajeros, carga y correo entre Miami y Caracas, y entre Miami y Maracaibo.

Los vuelos directos reducirán el tiempo de viaje a aproximadamente tres horas, frente a las ocho o doce horas actuales con escalas.

El director comercial de American Airlines, Nat Pieper, subrayó la importancia estratégica de la ruta: "El centro de operaciones de American Airlines en Miami es la principal puerta de entrada de Estados Unidos a Latinoamérica, y nuestro servicio a Venezuela es una parte fundamental de nuestra historia y nuestro futuro".

Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de Asuntos Gubernamentales de la compañía, Nate Gatten, señaló: "Nos sentimos alentados por el progreso que hemos logrado con ambos gobiernos".

La suspensión de los vuelos se remonta a marzo de 2019, cuando el propio Trump, durante su primer mandato, vetó las conexiones aéreas comerciales entre ambos países en medio del deterioro de las relaciones diplomáticas con el entonces gobierno de Nicolás Maduro.

El detonante del cambio fue la captura de Maduro el 3 de enero de este año por fuerzas especiales estadounidenses, tras la cual Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada de Venezuela. El acercamiento entre Washington y Caracas llevó a Trump a levantar el veto el 29 de enero, instruyendo al secretario de Transporte, Sean Duffy, para reabrir el espacio aéreo venezolano.

American Airlines operó en Venezuela desde 1987 y era, antes de la suspensión, la mayor aerolínea estadounidense en ese mercado, con hasta tres vuelos diarios desde Miami.

Pese al avance, el Departamento de Estado mantiene en nivel 3 la alerta de viaje a Venezuela, pidiendo a los ciudadanos estadounidenses "reconsiderar viajar" al país por riesgos de crimen, secuestro, terrorismo e infraestructura sanitaria deficiente.