American Airlines iniciará vuelos entre EE.UU. y Venezuela

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American Airlines anunció este jueves que prevé comenzar a ofrecer primera aerolínea estadounidense en reanudar operaciones en Venezuela tras siete años de interrupción, con vuelos directos diarios entre Miami y Caracas a partir del 30 de abril, informó EFE.
La aerolínea condicionó el inicio del servicio a la conclusión de los trámites pendientes: "Una vez que se completen todas las aprobaciones gubernamentales y los controles de seguridad, American planea ofrecer vuelos diarios sin escalas entre Miami (MIA) y Caracas, Venezuela (CCS), con aviones Embraer 175 a partir del 30 de abril", indicó la compañía en un comunicado.
Los vuelos serán operados por Envoy Air, subsidiaria de American Airlines Group, con aviones Embraer 175 de 82 pasajeros.
El Departamento de Transporte de EE.UU. concedió a Envoy Air en marzo una exención por dos años, válida hasta el 4 de marzo de 2028, para prestar transporte aéreo regular de pasajeros, carga y correo entre Miami y Caracas, y entre Miami y Maracaibo.
Los vuelos directos reducirán el tiempo de viaje a aproximadamente tres horas, frente a las ocho o doce horas actuales con escalas.
El director comercial de American Airlines, Nat Pieper, subrayó la importancia estratégica de la ruta: "El centro de operaciones de American Airlines en Miami es la principal puerta de entrada de Estados Unidos a Latinoamérica, y nuestro servicio a Venezuela es una parte fundamental de nuestra historia y nuestro futuro".
Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de Asuntos Gubernamentales de la compañía, Nate Gatten, señaló: "Nos sentimos alentados por el progreso que hemos logrado con ambos gobiernos".
La suspensión de los vuelos se remonta a marzo de 2019, cuando el propio Trump, durante su primer mandato, vetó las conexiones aéreas comerciales entre ambos países en medio del deterioro de las relaciones diplomáticas con el entonces gobierno de Nicolás Maduro.
El detonante del cambio fue la captura de Maduro el 3 de enero de este año por fuerzas especiales estadounidenses, tras la cual Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada de Venezuela. El acercamiento entre Washington y Caracas llevó a Trump a levantar el veto el 29 de enero, instruyendo al secretario de Transporte, Sean Duffy, para reabrir el espacio aéreo venezolano.
American Airlines operó en Venezuela desde 1987 y era, antes de la suspensión, la mayor aerolínea estadounidense en ese mercado, con hasta tres vuelos diarios desde Miami.
Pese al avance, el Departamento de Estado mantiene en nivel 3 la alerta de viaje a Venezuela, pidiendo a los ciudadanos estadounidenses "reconsiderar viajar" al país por riesgos de crimen, secuestro, terrorismo e infraestructura sanitaria deficiente.
Preguntas Frecuentes sobre la Reanudación de Vuelos entre EE.UU. y Venezuela por American Airlines
CiberCuba te lo explica:
¿Cuándo iniciará American Airlines sus vuelos directos a Venezuela?
American Airlines planea iniciar vuelos directos diarios entre Miami y Caracas a partir del 30 de abril de 2026. Estos vuelos estarán sujetos a la conclusión de los trámites de aprobación gubernamental y controles de seguridad necesarios. La ruta será operada por Envoy Air con aviones Embraer 175.
¿Por qué se suspendieron los vuelos entre EE.UU. y Venezuela en 2019?
Los vuelos fueron suspendidos en marzo de 2019 debido a un veto impuesto por la administración de Trump durante su primer mandato, a causa del deterioro de las relaciones diplomáticas con el gobierno de Nicolás Maduro. El veto fue una respuesta a preocupaciones de seguridad y tensiones políticas entre ambos países.
¿Cuál es la situación de seguridad para viajar a Venezuela?
A pesar del restablecimiento de los vuelos, el Departamento de Estado de EE.UU. mantiene una alerta de viaje de nivel 3 para Venezuela, recomendando a los ciudadanos reconsiderar viajar debido a riesgos de crimen, secuestro, terrorismo e infraestructura sanitaria deficiente.
¿Qué cambios políticos han permitido la reanudación de los vuelos entre EE.UU. y Venezuela?
La captura de Nicolás Maduro por fuerzas especiales estadounidenses el 3 de enero de 2026 y la designación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela han sido factores clave. Este cambio político ha favorecido un acercamiento entre Washington y Caracas, permitiendo el levantamiento del veto a los vuelos.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.