Rusia declara un breve alto al fuego con Ucrania por Pascua ortodoxa

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Vladimir Putin ordenó este jueves un alto al fuego unilateral en Ucrania con motivo de la Pascua ortodoxa, vigente desde las 4:00 p.m. del sábado 11 de abril hasta el final del domingo 12 de abril de 2026, fecha en que la Iglesia Ortodoxa Rusa celebra la resurrección de Cristo según el calendario juliano.

El anuncio fue difundido por la Embajada rusa en Estados Unidos, que informó que Putin, en su calidad de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, instruyó al ministro de Defensa Andrey Belousov y al jefe del Estado Mayor General Valery Gerasimov a detener las operaciones de combate en todos los frentes durante ese período.

Moscú aclaró que sus tropas permanecerán listas para repeler cualquier posible provocación del enemigo, así como cualquier acción agresiva de su parte. Cabe señalar que fue Kiev quien propuso primero una tregua para estas fechas, semanas antes del anuncio ruso.

El contexto diplomático añade relevancia al gesto: Dmitriev se encontraba este viernes en Washington reuniéndose con los enviados del presidente Donald Trump, en medio de intensas gestiones de paz.

A ello se suma el vencimiento, el propio sábado 11 de abril, de una exención de sanciones de 30 días, lo que eleva la presión sobre las negociaciones.

No es la primera vez que Putin recurre a este tipo de gestos en fechas religiosas. El año pasado declaró igualmente un alto al fuego unilateral de aproximadamente treinta horas con motivo de la Pascua ortodoxa.

En paralelo, fuentes diplomáticas apuntan a que una reunión trilateral entre negociadores de Estados Unidos, Ucrania y Rusia podría ocurrir en los próximos días, lo que podría marcar un punto de inflexión en el conflicto.