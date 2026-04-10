Rusia declara un breve alto al fuego con Ucrania por Pascua ortodoxa

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Vladimir Putin ordenó este jueves un alto al fuego unilateral en Ucrania con motivo de la Pascua ortodoxa, vigente desde las 4:00 p.m. del sábado 11 de abril hasta el final del domingo 12 de abril de 2026, fecha en que la Iglesia Ortodoxa Rusa celebra la resurrección de Cristo según el calendario juliano.
El anuncio fue difundido por la Embajada rusa en Estados Unidos, que informó que Putin, en su calidad de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, instruyó al ministro de Defensa Andrey Belousov y al jefe del Estado Mayor General Valery Gerasimov a detener las operaciones de combate en todos los frentes durante ese período.
Moscú aclaró que sus tropas permanecerán listas para repeler cualquier posible provocación del enemigo, así como cualquier acción agresiva de su parte. Cabe señalar que fue Kiev quien propuso primero una tregua para estas fechas, semanas antes del anuncio ruso.
El contexto diplomático añade relevancia al gesto: Dmitriev se encontraba este viernes en Washington reuniéndose con los enviados del presidente Donald Trump, en medio de intensas gestiones de paz.
A ello se suma el vencimiento, el propio sábado 11 de abril, de una exención de sanciones de 30 días, lo que eleva la presión sobre las negociaciones.
No es la primera vez que Putin recurre a este tipo de gestos en fechas religiosas. El año pasado declaró igualmente un alto al fuego unilateral de aproximadamente treinta horas con motivo de la Pascua ortodoxa.
En paralelo, fuentes diplomáticas apuntan a que una reunión trilateral entre negociadores de Estados Unidos, Ucrania y Rusia podría ocurrir en los próximos días, lo que podría marcar un punto de inflexión en el conflicto.
Preguntas frecuentes sobre el alto al fuego en Ucrania durante la Pascua ortodoxa
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Rusia declaró un alto al fuego en Ucrania?
Rusia declaró un alto al fuego unilateral en Ucrania con motivo de la Pascua ortodoxa. Esta tregua fue ordenada por Vladimir Putin para coincidir con la celebración de la resurrección de Cristo según el calendario juliano, un gesto que busca mostrar una disposición hacia la paz en medio de intensas gestiones diplomáticas.
¿Cómo respondió Ucrania a la propuesta de alto al fuego de Rusia?
La tregua fue propuesta inicialmente por Kiev, pero Rusia fue quien finalmente anunció el alto al fuego unilateral. Ucrania ha estado en medio de negociaciones con Estados Unidos y otros países europeos para encontrar una solución pacífica al conflicto.
¿Cuál es el contexto diplomático detrás del alto al fuego en Ucrania?
El alto al fuego ocurre en medio de intensas gestiones de paz, con reuniones entre enviados rusos y estadounidenses, y un contexto de presión diplomática por la posible reunión trilateral entre Estados Unidos, Ucrania y Rusia. Además, coincide con el vencimiento de una exención de sanciones a Rusia, lo que añade presión a las negociaciones.
¿Cuál es la postura de Estados Unidos respecto al conflicto en Ucrania?
El presidente Donald Trump ha estado mediando para alcanzar un acuerdo de paz, aunque su plan ha sido criticado por Kiev y algunos aliados europeos por favorecer las demandas rusas. Trump ha insistido en que un acuerdo está más cerca que nunca, pero Ucrania se resiste a ceder territorio.
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