Trump confirma que dejará entrar al petrolero ruso con 730,000 barriles de crudo destinados a Cuba

El presidente Donald Trump confirmó este domingo que su administración permitirá la llegada del petrolero ruso Anatoly Kolodkin a Cuba, un buque sancionado que transporta entre 700,000 y 730,000 barriles de crudo y que se espera atraque en el puerto de Matanzas el martes.

Al ser preguntado por un periodista, en un encuentro con la prensa a bordo del Air Force One, sobre si era cierto que Estados Unidos dejaría pasar el tanquero, Trump respondió sin rodeos: "Si un país quiere enviar algo de petróleo a Cuba, no tengo problema con eso."

Cuando el periodista le preguntó si le preocupaba que eso beneficiara a Putin, el presidente lo descartó: "No le ayuda. Él pierde un barco de petróleo. Eso es todo lo que es. No me molesta."

Trump justificó la decisión con un argumento humanitario: "Prefiero dejarlo entrar, sea de Rusia o de cualquier otro país, porque la gente necesita calefacción, refrigeración y todas las demás cosas que necesitas."

Al mismo tiempo, el presidente fue categórico sobre el régimen cubano: "Cuba está terminada. Tienen un mal régimen. Tienen un liderazgo muy malo y corrupto. Y si reciben o no un barco de petróleo, no va a importar."

La Guardia Costera estadounidense, que tenía al menos dos buques desplegados al norte de Cuba, recibió instrucciones de no interceptar el tanquero, según fuentes citadas por The New York Times.

El Anatoly Kolodkin, sancionado por Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido, zarpó del puerto ruso de Primorsk el 8 de marzo con un destino declarado ficticio. Su llegada representaría el primer gran suministro de combustible que recibe Cuba en más de tres meses.

El bloqueo petrolero fue impuesto por Trump mediante la Orden Ejecutiva 14380, firmada el 29 de enero de 2026, que declaró una emergencia nacional y amenazó con aranceles a cualquier país que suministrara crudo a la isla.

Sin embargo, el alivio que pueda traer el cargamento será limitado y temporal. El experto Jorge Piñón, de la Universidad de Texas, estima que el cargamento cubre como máximo dos semanas de suministro para Cuba.