Díaz-Canel felicita a nuevo presidente de Vietnam y los cubanos reaccionan: "Pídele arroz"

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El presidente cubano Miguel Díaz-Canel publicó ayer en su cuenta de X un mensaje de felicitación a To Lam por su elección como presidente de la República Socialista de Vietnam, y la respuesta de los cubanos no tardó en llegar: "Pídele arroz, y cágate en la hermandad, que ustedes no son hermanos de nadie".

La Asamblea Nacional vietnamita eligió a To Lam como presidente el mismo día con 495 votos unánimes de 495 diputados presentes, consolidando así su control sobre los dos cargos más poderosos del país: la secretaría general del Partido Comunista de Vietnam, que ocupa desde agosto de 2024, y ahora la presidencia del Estado.

Díaz-Canel acompañó su publicación con una fotografía de un encuentro bilateral previo entre ambos y escribió: Trasladamos nuestras más sinceras felicitaciones al compañero To Lam, secretario general del Partido Comunista de Vietnam, por su elección como Presidente de la hermana República Socialista de Vietnam. Ratificamos la voluntad y el firme compromiso de continuar impulsando las históricas y especiales relaciones de hermandad, solidaridad y cooperación que unen a nuestros países.

El lenguaje de "hermandad" chocó de frente con la realidad que viven millones de cubanos.

El comentario más contundente, que sintetizó el sentir de muchos, fue directo: "Pídele arroz, y cágate en la hermandad, que ustedes no son hermanos de nadie".

Otro usuario fue igualmente tajante: "Puedes manipular desde el teléfono, pero la realidad jamás, y este pueblo sufrido y oprimido no va a dar la vida por ninguno de ustedes, ni tu mismo vas a dar la vida por un país que lo han convertido en un corral".

La ironía del comentario sobre el arroz tiene una base concreta y dolorosa: Cuba produce apenas 80,000 toneladas de arroz al año frente a una demanda de 600,000 toneladas, y el Estado solo garantiza tres kg por persona al mes a través de la libreta de abastecimiento.

El resto debe conseguirse en mercados informales, donde el kg de arroz cuesta 800 pesos cubanos —unos 2.30 dólares—, una cifra inalcanzable para quien gana un salario promedio de 14 dólares mensuales.

Vietnam ha donado a Cuba un total de 67,940 toneladas de arroz entre 2018 y 2024 en envíos recurrentes para paliar esa crisis alimentaria crónica.

En septiembre de 2025, durante una gira oficial de Díaz-Canel por Asia, Vietnam entregó además una donación de 15 millones de dólares —parte de una campaña que alcanzó los 23.3 millones— y se firmaron acuerdos para que empresas vietnamitas produzcan arroz en tierras cubanas entre 2025 y 2027.

A pesar de esa cooperación, el déficit arrocero en Cuba no se ha resuelto, y el contraste entre el discurso diplomático del régimen y la escasez cotidiana que padece la población alimenta el descontento que aflora cada vez que Díaz-Canel publica en redes sociales.

Este patrón se ha repetido en múltiples ocasiones: en enero de 2026 felicitó a los trabajadores eléctricos en medio de los apagones que paralizan la isla, y en octubre de 2025 le deseó éxitos a Vladimir Putin por sus 73 años, mensajes que en ambos casos desataron avalanchas de críticas similares.

To Lam, de 68 años, acumula ahora un poder sin precedentes en Vietnam al concentrar la secretaría general del partido y la presidencia del Estado, un modelo que analistas comparan con el de Xi Jinping en China y que rompe la tradición vietnamita de liderazgo colectivo.