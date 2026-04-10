“¿Le haces esa pregunta a Trump?”: Las 7 frases más polémicas de Díaz-Canel en NBC

Miguel Díaz-Canel concedió esta semana una entrevista a NBC News que, más allá de su valor simbólico —la primera de un gobernante cubano en la televisión estadounidense desde 1959—, dejó varias claves políticas en un momento de máxima presión sobre el régimen.

El intercambio con la periodista Kristen Welker, conductora de “Meet the Press”, evidenció tanto la estrategia comunicativa del gobierno cubano como sus límites frente a cuestionamientos directos sobre la crisis interna y la permanencia en el poder.

Uno de los momentos más reveladores llegó cuando Welker preguntó sin rodeos si Díaz-Canel estaría dispuesto a renunciar “para salvar al país”. La reacción del mandatario fue inmediata y defensiva.

“En Cuba, quienes ocupan puestos de liderazgo no son elegidos por el gobierno estadounidense”, respondió visiblemente incómodo.

Lejos de abrir espacio a una reflexión política, el gobernante cerró cualquier posibilidad de cambio con una frase contundente: “Renunciar no forma parte de nuestro vocabulario”. Además, señaló que Cuba es “un Estado libre y soberano”.

La declaración no solo reafirma la rigidez del sistema, sino que también ignora el contexto de colapso que enfrenta la población cubana, marcada por apagones de hasta 24 horas, escasez generalizada y una contracción económica sostenida.

El fragmento de la entrevista también dejó ver una táctica recurrente del discurso oficial: desviar la presión con contraataques. Ante la insistencia de Welker, Díaz-Canel respondió con otra pregunta: “¿Le hacen esa pregunta a Trump?”, e incluso sugirió si la periodista actuaba por encargo.

"¿Es una pregunta tuya o del Departamento de Estado de EE. UU.?", dijo Díaz-Canel a Welker. La maniobra, sin embargo, no logró descolocar a la entrevistadora, quien dejó claro que ese tipo de preguntas forman parte de su trabajo habitual.

Más allá del tono, el contenido de sus respuestas confirma una línea política invariable. Díaz-Canel reiteró que los dirigentes políticos cubanos "no están sujetos a los designios de Estados Unidos".

No obstante, introdujo un matiz que contrasta con la realidad política del país: “Si el pueblo cubano entiende que no soy apto para el cargo, que no he estado a la altura, entonces no debería ocupar la presidencia”.

Esa afirmación choca con un sistema sin pluripartidismo, elecciones con un único candidato a la presidencia y sin mecanismos efectivos de rendición de cuentas a la administración del Estado, lo que limita seriamente la capacidad real de los cubanos para provocar un cambio de liderazgo.

Díaz-Canel dejó claro que no piensa renunciar y asegura que solo responderá ante los cubanos capaces de demostrar que él no es apto para llevar la presidencia del país: "Yo responderé ante ellos", señaló.

La entrevista se produce en un contexto particularmente tenso. La administración de Donald Trump ha intensificado la presión sobre La Habana con nuevas sanciones y un discurso cada vez más directo sobre un posible cambio político en la isla. En paralelo, Washington mantiene contactos con el régimen, aunque sin una negociación estructurada.

En este escenario, la aparición de Díaz-Canel en medios estadounidenses parece responder más a una estrategia de visibilidad internacional que a una señal de apertura real.

También ocurre después de declaraciones recientes del propio mandatario en las que advirtió que Cuba “respondería” incluso con tácticas de guerra de guerrillas ante una eventual intervención.

En definitiva, la entrevista no mostró a un líder dispuesto a ceder o reformar, sino a un dirigente atrincherado en el discurso tradicional del régimen, en un momento en que la crisis interna y la presión externa exigen respuestas mucho más concretas que consignas políticas.